Врач Болибок предупредил о проблемах с кровью после "омикрона"

"Омикрон" хоть и считается легким штаммом коронавируса, но и после него переболевшие люди начинают испытывать проблемы со здоровьем.

Как предупредил в интервью радио Sputnik врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок, "омикрон" может серьезно повредить сосуды. Точнее, он вызывает серьезные изменения внутренней оболочки сосудов, что может привести к нарушениям в работе сердечно-сосудистой системы. В частности, повышается свертываемость крови.

В зоне особого риска - пожилые люди. Болибок отмечает, что, чем старше человек - тем более вероятно развитие тромбоза. Ведь именно с возрастом свертываемость крови повышается, а состояние артерий и вен не очень хорошее. Коронавирус может усугубить это состояние.

По словам иммунолога, особенно нужно обращать внимание на такие симптомы, как внезапная боль в руках или ногах, судороги мышц, отеки на ногах, появление венозной сетки. А признаком тромбоэмболии легочной артерии может быть кашель.

Бывает и тромбоз сетчатки глаза. Появляются боль в глазах, пятна. Но такие проявления больше характерны для "дельта"-штамма. Хотя встречаются и при заражении "омикроном".