Найден забытый континент, пропавший 40 миллионов лет назад

Международная команда палеогеологов "заново открыла" забытый континент, который, предположительно, пропал от 40 до 34 миллионов лет назад.

Исследование опубликовано в журнале Earth-Science Reviews, а коротко о нем рассказывает Science Alert. В новой работе ученые описывают так называемый низменный континент, который существовал около 40 миллионов лет назад. Есть предположение, что этот континент был домом для экзотической фауны и в свое время послужил воротами для миграции животных из Азии в южные регионы Европы.

Сейчас этот забытый и давно пропавший континент, по мнению исследователей, зажат между Европой, Африкой и Азией. Первооткрыватели назвали его "Балканатолией". Они описывают эту территорию еще и как сухопутный мост Азией и Европой, образовавшийся, когда уровень моря значительно снизился.

В своем исследовании палеогеологи опирались на известные данные. Так, считается, что около 34 миллионов лет назад в Европе внезапно исчезло огромное количество местных млекопитающих, на смену которым пришли азиатские млекопитающие.

Однако недавно на Балканах были обнаружены окаменелые останки животных, которые не опровергли теорию о великом вымирании, но изменили ее временную шкалу. Эти находки указали на существование в древности "особого биорегиона", который, вероятно, и позволил азиатским млекопитающим колонизировать юго-восточную Европу. Произошло это, по новым оценкам, примерно за 5-10 миллионов лет до великого вымирания.

Исследователи провели настоящее палеогеологическое расследование. Группу ученых возглавил Алексис Лихт из Французского национального центра научных исследований. Команда повторно изучила все места на Балканах и в Анатолии, где были обнаружены останки окаменелых животных того периода.

Вновь найденные свидетельства древнейших событий были заново датированы. Возраст был пересмотрен на основе текущих геологических данных. Анализ новых данных позволил заявить, что в древности здесь существовал континент, получивший название Балканатолия.

Авторы статьи пишут, что около 50 миллионов лет это был изолированный архипелаг, располагавшийся отдельно от соседних континентов. Изолированность способствовала тому, что на этом архипелаге процветало уникальное сообщество животных, которое заметно отличалось от подобных сообществ Европы и Восточной Азии.

Все изменилось из-за резкого падения уровня моря, связанного с ростом антарктических ледяных щитов и произошедшими тогда мощными тектоническими сдвигами. В результате этих катастрофических событий глобального масштаба континент Балканатолия слился с материковой Европой. Новое исследование доказывает, что произошло это в период от 40 до 34 миллионов лет назад.

Изученные окаменелости показывают, что именно в тот период времени на территории Балканотолии появились млекопитающие, включая грызунов и четвероногих копытных, пришедшие из Азии. Постепенно и другие животные колонизировали территорию бывшего архипелага.

Кстати, в ходе своих изысканий команда Лихта обнаружила в Турции фрагменты окаменелой челюстной кости. Анализ показал, что она принадлежала носорогоподобному животному, погибшему примерно 38-35 миллионов лет назад. Эта окаменелость, оказалась древнейшей в своем роде и указала на то, что азиатские животные пришли на эту территорию как минимум за 1,5 миллиона лет до великого вымирания. Все это вкупе позволяет предположить, что азиатские млекопитающие следовали в Европу через Балканатолию, пропавший и давно забытый континент.