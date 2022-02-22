Захарова: Определение границ ДНР и ЛНР - вопрос будущего

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире телеканала "Дождь" (признан в РФ СМИ-иноагентом) заявила, что определение границ ДНР и ЛНР является вопросом будущего.

По словам дипломата, первоочередной задачей было предотвращение человеческих жертв в Донбассе. "Все остальное - развитие государственности, развитие дипломатических отношений - дело будущего", - отметила Захарова, подчеркнув, что в мире и сегодня достаточно суверенных государств, чьи границы пока не зафиксированы международным сообществом.

Затрагивая тему взаимоотношений Москвы с Западом, Захарова заверила, что запланированная на 24 февраля встреча главы российского МИД Сергея Лаврова с госсекретарем США Энтони Блинкеном не отменена. "Мы не слышали никаких заявлений с той стороны, которые меняли бы их планы. Мы всегда готовы к переговорному процессу. И в самые сложные, напряженные моменты никогда не отказывались от переговоров", - отметила дипломат.

Отвечая на вопрос о санкциях Запада в отношении газопровода "Северный поток-2", Захарова отметила политизацию Вашингтоном энергетического сотрудничества России и Европы. "Энергетическое наше взаимодействие с Европой не дает покоя США. Это комплексная история с Украиной, и руководство Украиной в ручном режиме из Вашингтона сопряжено со многими причинами - это и геополитика, и так далее", - отметила официальный представитель МИД РФ.