Захарова: Вопрос ядерного оружия на Украине не зависит от желаний Киева и Вашингтона

Вопрос о размещении ядерного оружия на Украине регулируется Договором о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

По словам Захаровой, данный вопрос не является предметом "хотения или нехотения" Украины или США. Это вопрос исключительно ДНЯО.

Официальный представитель МИД таким образом прокомментировала заявления постпреда США при ООН Линды Томас-Гринфилд о том, что Соединенные Штаты и их союзники не планируют поставлять ядерное оружие Украине, а Киев не хочет его получать.