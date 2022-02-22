Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
18:50 22.02.2022

Застройщикам могут продлить сроки аренды земли

Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра по снижению административных барьеров для застройщиков-инвесторов. Предполагается внесение изменений в Земельный кодекс, направленных на совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

В Росреестре рассказали, как купить жилье с обременением

Законопроект позволит уточнить сроки аренды земельных участков для застройщиков-инвесторов, чтобы они могли своевременно завершить масштабные инвестиционные проекты. Сейчас в законодательстве существует правовая неопределенность относительно определения срока аренды земельного участка, который без проведения торгов предоставляется застройщикам для реализации инвестиционного проекта. Срок предоставления в аренду публичных земель для строительства и реконструкции зданий и сооружений составляет от трех до десяти лет, однако этого срока бывает недостаточно.

В связи с этим застройщики-инвесторы не могут вовремя завершить проекты. Кроме того, из-за отсутствия правовых оснований для заключения нового договора аренды им приходится расторгать договор по реализации инвестпроекта, что влечет за собой необоснованные расходы и затраты.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс, чтобы синхронизировать срок предоставления земельного участка в аренду и срок реализации инвестиционного проекта. "Это создаст дополнительные условия для реализации поставленных президентом задач по стимулированию инвестиций и обеспечению стабильных гарантий осуществления предпринимательской деятельности", - сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.

Сейчас читают

Жилищное право
16:24

В России изменят правила выбора управдомов

В России изменят правила выбора управдомов

Сейчас управляющую домом организацию могут выбрать 25% жильцов, однако депутаты решили, что голосовать должны не менее половины. Это именно процент не от присутствующих на собрании, а от общего количества собственников квартир. Такой законопроект прошел первое чтение в Госдуме

ЖКХ
21.02.2022

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

На период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года предлагается ввести мораторий на повышение оплаты коммунальных услуг. Такой законопроект внесен в Госдуму. Такая инициативы вызвана ростом безработицы, ситуацию усугубляет и инфляция

Ипотека
20.02.2022

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Крупные российские банки вслед за Сбербанком проведут очередной раунд повышения ставок по ипотеке. Одна из ключевых причин - повышение ключевой ставки Банком России, поэтому ставки поднимутся и по другим видам кредитов, но при этом увеличатся и проценты по вкладам