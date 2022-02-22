Застройщикам могут продлить сроки аренды земли

Госдума приняла в первом чтении законопроект Росреестра по снижению административных барьеров для застройщиков-инвесторов. Предполагается внесение изменений в Земельный кодекс, направленных на совершенствование правового регулирования предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба ведомства.

Законопроект позволит уточнить сроки аренды земельных участков для застройщиков-инвесторов, чтобы они могли своевременно завершить масштабные инвестиционные проекты. Сейчас в законодательстве существует правовая неопределенность относительно определения срока аренды земельного участка, который без проведения торгов предоставляется застройщикам для реализации инвестиционного проекта. Срок предоставления в аренду публичных земель для строительства и реконструкции зданий и сооружений составляет от трех до десяти лет, однако этого срока бывает недостаточно.

В связи с этим застройщики-инвесторы не могут вовремя завершить проекты. Кроме того, из-за отсутствия правовых оснований для заключения нового договора аренды им приходится расторгать договор по реализации инвестпроекта, что влечет за собой необоснованные расходы и затраты.

Законопроектом предлагается внести изменения в Земельный кодекс, чтобы синхронизировать срок предоставления земельного участка в аренду и срок реализации инвестиционного проекта. "Это создаст дополнительные условия для реализации поставленных президентом задач по стимулированию инвестиций и обеспечению стабильных гарантий осуществления предпринимательской деятельности", - сообщил статс-секретарь - заместитель руководителя Росреестра Алексей Бутовецкий.