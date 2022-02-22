Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов

Средства компенсируют увеличение цены государственных контрактов, заключенных до 1 января 2022 года. Ключевое условие господдержки - цена контрактов не должна вырасти более чем на 30%. Для проектов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, потребуется провести повторную государственную экспертизу. Это поможет убедиться в достоверности заявляемого размера сметы.
Строительные компании - получатели средств должны будут представить подтвержденные государственной экспертизой данные об увеличении стоимости работ из-за удорожания стройматериалов.
Принятое решение позволит обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капремонта медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также автомобильных дорог.