Наши проекты
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
Все рубрики Власть Экономика В регионах В мире Происшествия Общество Спорт Культура Документы
Тематические проекты
Все спецпроекты Русское оружие Автопарк Digital Кинократия Стиль жизни Квадратный метр Дубль дв@ Ушли на рассвете Юридическая консультация
Совместные проекты
Пушкинский конкурс Стань журналистом! Миссия выполнима В МГИМО - с «Российской газетой» Звезды Победы Год литературы
О газете Реклама Подписка Медиацентр Контакты Вакансии Обратная связь Сервисы и приложения
Использование материалов «РГ» Сведения о доходах руководителя Обязательная для публикации информация
RSS
Текст:   Марина Трубилина 
14:54 22.02.2022

Застройщикам по госконтрактам компенсируют подорожание стройматериалов

Правительство в 2022 году дополнительно направит 70,3 млрд рублей на поддержку застройщиков, работающих по госконтрактам. Это позволит снизить риск срыва реализации важных проектов на фоне удорожания строительных материалов, сообщает пресс-служба ведомства. Еще 56 млрд рублей будет выделено в течение двух последующих лет. Правительство утвердило распоряжение об этом.
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС Фото: Сергей Бобылев/ТАСС
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Средства компенсируют увеличение цены государственных контрактов, заключенных до 1 января 2022 года. Ключевое условие господдержки - цена контрактов не должна вырасти более чем на 30%. Для проектов, стоимость которых превышает 100 млн рублей, потребуется провести повторную государственную экспертизу. Это поможет убедиться в достоверности заявляемого размера сметы.

Строительные компании - получатели средств должны будут представить подтвержденные государственной экспертизой данные об увеличении стоимости работ из-за удорожания стройматериалов.

Принятое решение позволит обеспечить финансирование строительства, реконструкции и капремонта медицинских, культурных и образовательных учреждений, а также автомобильных дорог.

Минстрою предложили продлить льготную ипотеку до 2024 года

Сейчас читают

ЖКХ
21.02.2022

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

В Госдуму внесен проект о заморозке тарифов на услуги ЖКХ

На период с 1 июля по 31 декабря нынешнего года предлагается ввести мораторий на повышение оплаты коммунальных услуг. Такой законопроект внесен в Госдуму. Такая инициативы вызвана ростом безработицы, ситуацию усугубляет и инфляция

Ипотека
20.02.2022

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Российские банки будут повышать ставки по ипотеке

Крупные российские банки вслед за Сбербанком проведут очередной раунд повышения ставок по ипотеке. Одна из ключевых причин - повышение ключевой ставки Банком России, поэтому ставки поднимутся и по другим видам кредитов, но при этом увеличатся и проценты по вкладам

Жилая недвижимость
19.02.2022

Как вернуть до 13% от стоимости квартиры

Как вернуть до 13% от стоимости квартиры

Скидку до 13% на квартиру фактически предлагает получить государство. Для этого нужно оформить налоговый вычет. Что это такое, что для этого нужно, куда и когда обращаться для получения - читайте в материале "РГ"