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22.02.2022 13:57
Рубрика: В мире

Зеленский допустил разрыв дипотношений с Россией

Текст: Иван Сысоев

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен рассмотреть вопрос о разрыве дипломатических отношений с Россией. Об этом он сказал на пресс-конференции в Киеве.

По словам украинского лидера, запрос о разрыве дипотношений с РФ уже поступил из МИД Украины, "работать над этим вопросом" Зеленский намерен уже в ближайшее время. Как отметил президент, рассмотрение такого шага является реакцией "наступление на суверенитет и территориальную целостность Украины".

Зеленский также отметил, что Киев "верит в то, что войны не будет, но готов к любому развитию ситуации". При этом он выразил готовность в случае необходимости ввести военное положение в стране. Украинский президент также отказался вести переговоры с ДНР и ЛНР в отношении отвода украинских войск с территорий республик. "Мы с ними не разговариваем, не понимаем, кто это", - указал Зеленский.

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