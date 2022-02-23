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23.02.2022 17:25
Рубрика: Экономика

Аналитик Юшков перечислил причины роста цен на газ в Европе

Текст: Алексей Рыбин
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков перечислил причины роста цен на газ свыше 1000 долларов за тысячу кубометров. По его словам, которые приводит RT, этому способствуют два фактора - технический и геополитический.

Фото: Петр Ковалев/ТАСС
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Технический фактор связан с заканчивающимися запасами газа в подземных хранилищах Европы.

"Это значит, те объемы, которые раньше брались с подземных хранилищ на протяжении отопительного сезона, сейчас они должны брать из текущего импорта. Значит, спрос ежесуточный импорта нарастает, и как раз цена растет", - пояснил Юшков.

Геополитика, по словам эксперта, влияет на стоимость топлива по той причине, что Россия является крупнейшим экспортером газа в мире.

"Все, что касается ущемления России, вызывает нервозность на рынке", - подчеркнул Игорь Юшков.

Цены на газ начали резко расти накануне, 22 февраля. В среду, 23 февраля, стоимость 1000 кубометров газа в Европе перевалила за тысячу долларов.

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