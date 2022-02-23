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23.02.2022 16:30
Рубрика: Экономика

Цена на газ в Европе превысила 1000 долларов

Текст: Алексей Рыбин

Стоимость газа в Европе вновь превысила тысячу долларов за тысячу кубометров. Об этом свидетельствуют данные лондонской биржи ICE.

Украина ожидает продолжения транзита российского газа

Стоимость мартовского фьючерса на нидерландском хабе TTF выросла до 1003,5 доллара за тысячу кубов, или до 85,58 евро за МВт ч. Таким образом, с начала дня цена газа поднялась более чем на 7%.

Последний раз стоимость топлива в Европе переваливала за 1000 долларов 14 февраля этого года.

Цены на газ начали резко расти с 22 февраля на фоне новостей о приостановке сертификации "Северного потока-2". В тот же день заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев предрек Европе газ по 2 тысячи евро.

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