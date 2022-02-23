Белорусско-Российский университет вошел в топ лучших Европы

В элиту союзных вузов, где готовят кадры "завтрашнего дня", уверенно вошел Белорусско-Российский университет, действующий в Могилеве. По данным авторитетного агентства QS Quacquarelli Symonds, БРУ занял почетное четвертое место среди белорусских вузов в рейтинге лучших высших учреждений образования развивающихся стран Европы и Средней Азии-2022. Мейнстрим учебной программы - образование 4.0. Это значит, что здесь готовят высококлассных специалистов для индустрии будущего. Получить необходимый уровень компетенций студентам поможет и открывшаяся недавно лаборатория интеллектуальной робототехники и киберфизических систем. В учебный процесс окунулся корреспондент "СОЮЗа".

Сеть с интеллектом

Модель индустрии 4:0 студенты БРУ теперь могут не только увидеть своими глазами, но и стать ее создателями. Новый лабораторный стенд имитирует роботизированную сборочную линию автомобиля: робот-сборщик, робот-сварщик, а человек только программирует задачу и контролирует процесс. Этот обучающий стенд - один из элементов уникальной сетевой лаборатории интеллектуальной робототехники и киберфизических систем. Ее открытие стало результатом стратегического партнерства с Санкт-Петербургским политехническим университетом Петра Великого. Декан электротехнического факультета БРУ Сергей Болотов акцентирует внимание на слове "сетевая" в названии лаборатории:

- Она интегрируется в систему лабораторий Санкт-Петербургского "политеха". У них есть свои еще более мощные стенды - настоящие мини-заводы. Смысл в том, что мы можем дистанционно использовать ресурсы наших лабораторий: удаленно управлять их оборудованием, а они - нашим. Благодаря мультиборду и системе видеосвязи мы можем проводить лабораторные занятия и научные исследования в режиме онлайн. Эта лаборатория интеллектуальная. К примеру, если произошла внештатная ситуация, автоматизированная система думает, как эту проблему решить. Речь идет об искусственном интеллекте.

В рамках программ развития славянских университетов два вуза налаживали сотрудничество еще с 2014 года: составили "дорожную карту", обозначив точками роста в БРУ электронику и программирование. Преподаватели БРУ проходили в Санкт-Петербургском политехническом университете стажировки, а студенты участвовали в сетевой программе обучения. И только благодаря полученному опыту стало возможным открытие лаборатории. Ее техническую начинку можно назвать скелетом, который будет обрастать новыми возможностями, поясняет Сергей Болотов:

- Уже в ближайшее время в лаборатории установим компьютеры. Таким образом, пока одни студенты будут обучаться на стенде, другие смогут писать программы. Стенд дооснастим различными датчиками, то есть технические возможности могут расширяться бесконечно.

В арсенале лаборатории не только киберфизические системы, но и интеллектуальная робототехника. Кандидат технических наук, доцент Андрей Кушнер знакомит с роботом Нао:

- Он прибыл в университет англоязычным, студенты "обучили" его русскому языку и распознавать лица. На роботе, оснащенном множеством датчиков, студенты тренируются в написании программного обеспечения на различных языках программирования.

В этой же лаборатории в кружке робототехники занимаются могилевские школьники. Оборудование для таких занятий приобрели в том числе за средства бюджета Союзного государства. И ближайшие республиканские соревнования по образовательной робототехнике впервые примет БРУ.

И директора научим

Модель университета будущего 4.0 подразумевает, что вуз служит своего рода центром ноу-хау для предприятий. Заведующий кафедрой "Технологии машиностроения" Владимир Шеменков считает, что в индустрии 4.0 вузам отводится роль локомотива:

- Машиностроение - одна из самых прогрессивных отраслей с точки зрения автоматизации, где индустрия 4.0 - уже реальность. А БРУ один из вузов, у которых уже есть оборудование и возможность давать студентам изучать Smart Factory - умное производство при максимальном использовании информационных технологий и киберфизических систем.

Робот Нао прибыл в университет англоязычным. Так вот студенты "обучили" его русскому языку

На данный момент мы разрабатываем интересный проект. Речь идет о создании центра киберфизических систем машиностроения на базе новой лаборатории, где будут обучать компетенциям не только студентов, но еще инженерный состав, директорат заводов. Сейчас как? На заводе покупают сварочного робота, а за ним стоит оператор. А в индустрии 4.0 инженерный состав формирует задачу, а в цеху для обработки и выполнения задачи человек не нужен. Для этого мы должны "расшарить", как говорят студенты, инженерный состав предприятий. От того, прорывная технология либо нет, сегодня зависит конкурентоспособность завода.

Крупным совместным белорусско-российским проектом в БРУ по созданию базы для развития научно-технического потенциала студентов стало открытие в 2019 году нового учебно-лабораторного корпуса. Благодаря реализации проекта Союзного государства в БРУ появились три современные учебно-экспериментальные лаборатории.

Оборудованию могут позавидовать самые высокотехнологичные предприятия. Это и профессиональный порошковый ЗD-принтер по металлу, работающий по SLM-технологии, и робототехнический комплекс для обучения студентов и научных исследований в области интеллектуальных систем управления процессами сварки и плазменной обработки.

Мехатроник - это круто

"Пятым элементом" в индустрии 4.0 в БРУ называют человеческий потенциал. Первый выпуск мехатроников в БРУ состоялся в прошлом году. Среди первокурсников-новобранцев Данила Солганов. Он приехал из Брянской области. К слову, в университете обучаются 70 человек из России. Данила считает, что с такой перспективной специальностью он будет востребован на любом предприятии в любой точке мира:

- Мехатроник - это инженер-конструктор, кибернетик, электроник, робототехник, IT-специалист, системный программист в одном лице. Роботы и вся техническая начинка вуза впечатляют.

Преподаватель - выпускник вуза Егор Демиденко. Ведущий инженер, окончил аспирантуру и преподает комплекс дисциплин, связанных с мехатроникой и робототехникой. Считает, что показателем квалификации такого специалиста является его способность создавать новое:

- Наши ребята на белорусском этапе WorldSkills взяли "бронзу", вошли в расширенный состав национальной сборной и готовятся ехать на чемпионат в Шанхай. Выпускники БРУ могут и за станок стать, и проектировать промышленных роботов, в том числе мобильных, осваивают в связке металлообработку и автоматизацию. Сегодня работодателю не нужна "корочка" о высшем образовании, ему нужен специалист, владеющий самыми прорывными технологиями. В прошлом году востребованность наших выпускников была 1:5. Значит, подготовка на уровне.

Тем временем

В российских вузах началась подготовка к вступительной кампании, которая стартует 20 июня. Дни открытых дверей для поступающих в очном и онлайн-форматах вовсю уже проводят ведущие университеты России. В этом году, по данным Минобрнауки России, на бюджет смогут поступить более 588 тысяч молодых людей. Увеличение бюджетных мест произошло по инженерным специальностям, по специальностям в области ИТ-технологий, здравоохранения и педагогических наук.

Белорусы Анна Близнюк и Роман Зубачев стали первыми студентами, получившими сразу два диплома - МГУ и БГУ. Фото: Роман Щербенков

Белорусские абитуриенты, как и в прошлом году, смогут поступать в российские вузы по результатам Центрального тестирования. Данное право теперь официально закреплено в новой редакции Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования - программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры (Приказ Министерства науки и высшего образования Российской Федерации от 13.08.2021 N 753). Согласно документу, результаты ЦТ приравниваются к результатам общеобразовательного вступительного испытания, если абитуриент не сдавал в соответствующем году российский ЕГЭ. Но важно, чтобы ЦТ было пройдено в текущем или предшествующем календарном году. Порядок признания результатов ЦТ в качестве результатов общеобразовательных вступительных испытаний вуз устанавливает сам.

В этом году также существенно увеличено и количество квот для белорусских граждан. На 2022/23 год выделено 1100 мест. Это серьезная прибавка по сравнению с текущим учебным годом - 736 мест. В настоящее время, по данным Минобрнауки России, в российских вузах и их зарубежных филиалах по квотам обучаются 1,2 тысячи белорусов. Как правило, белорусские студенты, которые учатся в российских вузах в пределах квоты, выбирают такие направления подготовки, как менеджмент, экономика, юриспруденция, физическая культура и строительство. Большинство белорусских ребят получают образование в Московском физико-техническом институте (национальный исследовательский университет, МФТИ), Санкт-Петербургском политехническом университете Петра Великого, Российском университете дружбы народов (РУДН), Российском экономическом университете имени Г.В. Плеханова, Национальном исследовательском университете "Высшая школа экономики", Национальном исследовательском ядерном университете "МИФИ".

Как отмечают в МФТИ, абитуриенты из Беларуси составляют значительную часть поступающих в вуз иностранных студентов. Это связано с высоким уровнем подготовки школьников по естественно-научным дисциплинам и математике и отсутствием языкового барьера. Среди 280 белорусских студентов есть те, кто показал блестящие результаты на Международной физической олимпиаде и Международной олимпиаде по математике. Студенты чаще поступают на программы "Общая и прикладная физика" и "Прикладная математика и физика".

По данным РУДН, в вузе обучаются 114 белорусских студентов. В топе у белорусских ребят - "Лечебное дело", "Реклама и связи с общественностью", "Юриспруденция", "Стоматология" и "Международные отношения".

В МГТУ им. Н.Э. Баумана отмечают, что число поступивших белорусских студентов ежегодно растет. В настоящее время обучаются более 40 граждан Беларуси. В университете уверены, что на динамике увеличения поступающих положительно сказалось признание результатов ЦТ в качестве вступительных испытаний. Белорусские ребята обучаются на каждом факультете университета, при этом особый интерес у них вызывают факультеты "Информатика и системы управления" и "Робототехника и комплексная автоматизация".