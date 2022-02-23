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23.02.2022 22:01
Рубрика: Власть

Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию

Текст: Юрий Гаврилов

Последние данные о ситуации с коронавирусом в армии в среду вечером опубликовали в специальном бюллетене на сайте военного ведомства России.

Там сказано, что за прошедшие сутки от Covid- 19 выздоровели 346 военнослужащих. Общее количество представителей Вооруженных сил, которые с начала пандемии избавились от новой коронавирусной инфекции, превысило в армии и на флоте 53,3 тысячи человек.

Под постоянным наблюдением врачей сейчас находятся 4 658 военнослужащих. У них с помощью тестирования была обнаружена опасная инфекция. 1 227 военных с Covid-19 лежат в ведомственных госпиталях. 22 заболевших лечится у гражданских медиков. 93 находятся в обсерваторах. Еще более 3,3 тысячи человек изолированы на дому.

Сообщается, что один заболевший находится в тяжелом состоянии. У остальных ярко выраженных симптомов болезни нет.

Среди военных сотрудников, курсантов и слушателей вузов Минобороны РФ на сегодняшний день выявлены 110 человек с коронавирусом. У гражданского персонала Вооруженных сил опасная инфекция обнаружена у 1 248 человек.

Фото: Алексей Майшев \ РИА Новости
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В ведомстве отметили, что в 18 многопрофильных медицинских центрах Минобороны России сейчас лечатся менее тысячи человек, 300 из которых - гражданские. "Пациенты получают все виды специализированной помощи, - от диагностики до хирургического лечения по самому широкому спектру патологий, в том числе пострадавшим от коронавирусной инфекции", сообщили в Минобороны РФ.

По данным ведомства, с начала работы многопрофильных центров, возведенных Минобороны России в 16 регионах страны, медицинскую помощь там оказали более 30,7 тысячи пациентов, из которых свыше 12,2 тысячи гражданские люди. "Все они получили необходимое лечение в стационарных условиях медицинских центров, выздоровели и были выписаны", - сказано в бюллетене.

К настоящему времени в Вооруженных силах плановую ревакцинацию прошли 631 145 человек, сообщили в Минобороны РФ.

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