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23.02.2022 00:10
Рубрика: Экономика

Более трети россиян мечтают о военной карьере

Текст: Алексей Дуэль
Связать свою жизнь с армией и построить военную карьеру мечтают 38% россиян. Такие результаты показал опрос компании hh.ru, проведенный специально для "РГ".
Фото: Максим Блинов/РИА Новости Фото: Максим Блинов/РИА Новости
Фото: Максим Блинов/РИА Новости

Что примечательно, положительно о таком жизненном пути высказывались респонденты старше 45 лет, занимающиеся самими что ни на есть гражданскими делами - больше половины из них предпочли бы носить китель с погонами вместо пиджака. Среди отслуживших срочную службу задерживались в войсках только 17% призывников. Еще 3% остаются в рядах Российской армии и поныне.

Фото: iStock
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Наиболее популярна идея послужить Родине среди тех, кто занят в сфере безопасности (60%), рабочих (50%), находящихся на госслужбе и работающих в некоммерческих организациях (46%). О своей приверженности штатской жизни сообщили 74% IT-специалистов, 71% маркетологов и 70% деятельней искусства или медиа.

Карьера военного привлекает ранним выходом на пенсию (так ответили 65% респондентов), разнообразными льготами (58%) и стабильностью (45%). О высоком уровне денежного довольствия вспомнили 29% опрошенных. Правда, примерно столько же - 24% - сочли его уровень слишком низким. Еще 27% указали, что их привлекает значимость такой службы и высокий социальный статус военнослужащего.

Среди ответов о недостатках военной карьеры чаще всего называли опасность для жизни (57%), частые переезды (54%), ограничения в зарубежных поездках (53%).

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