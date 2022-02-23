Чем грозят России санкции США и Евросоюза

США, Евросоюз и Великобритания ввели очередные санкции против России из-за признания независимости Донецкой и Луганской народных республик. Ограничения оказались мягче ожидаемых, на что сразу отреагировала биржа.

После выступления президента США Джо Байдена фондовый рынок начал восстанавливаться после суточного падения - торги на Мосбирже завершились на уровне 3100 пунктов (на пике обвала падал ниже 2760 пунктов), а курс доллара снизился на 1,2%, до 78,8 рубля (в течение торговой сессии превышал отметку в 81 рубль).

Что решил Запад

В американский санкционный список вошли ограничения на покупку вторичного российского госдолга, два российских банка (ВЭБ и Промсвязьбанк) и частные лица (гендиректор VK Владимир Кириенко, заместитель президента банка ВТБ Денис Бортников и глава Промсвязьбанка Петр Фрадков).

Ограничительные меры Евросоюза и Великобритании схожи с теми, что ввели США - санкции также коснулись ВЭБа и Промсвязьбанка. Кроме того, Евросоюз внес в списки банк "Россия", а Великобритания - Индустриальный сберегательный банк, Черноморский банк развития и реконструкции и Генбанк.

Британские "черные списки" также включают трех россиян - Геннадия Тимченко, Бориса и Игоря Ротенбергов. Их активы будут заморожены, а самим бизнесменам ограничат въезд в страну.

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в свою очередь заявил об ограничениях в отношении 27 физических и юридических лиц. Евросоюз также намерен ввести санкции в отношении 351 депутата Госдумы, которые одобрили признание независимости ДНР и ЛНР.

Кроме того, канцлер Германии Олаф Шольц заявил о решении приостановить сертификацию оператора газопровода "Северный поток-2". О санкциях и тем более заморозке проекта говорить пока рано, однако в Берлине этого не исключают. "Прежде всего мы далеки от этого. То, что сейчас будет происходить, - будет проведена новая оценка безопасности для газоснабжения в свете всего, что случилось", - заявил канцлер, отвечая на вопрос, что должна сделать Россия для запуска газопровода.

Ограничения на вторичный долг

Комментируя сообщения о новых санкциях, в российском минфине заявили, что отслеживают ситуацию на финансовых рынках. Так, для укрепления стабильности на долговом рынке решения о необходимости проведения аукционов по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ) в ближайшие недели будут приниматься исходя из ситуации на рынке.

"Значительный размер временно свободных средств на едином казначейском счете (более 4,5 трлн рублей при запланированных в 2022 году чистых заимствованиях - 2,2 трлн рублей) позволяет гибко подходить к графику размещений", - отметили в ведомстве.

Кроме того, в минфине напомнили о решении Банка России, который ранее разрешил финансовым организациям временно не учитывать изменение рыночной стоимости ценных бумаг. По мнению минфина, это поможет рынкам адаптироваться к изменениям.

Решения о размещении ОФЗ будут приниматься исходя из ситуации на рынке

Введенные США санкции распространяются на вторичное обращение облигаций, выпущенных Банком России, Фондом национального благосостояния (ФНБ) или минфином после 1 марта 2022 года. "У иностранных инвесторов нет обязанности распродавать облигации, которые они уже держат в портфелях. Таким образом, масштабного давления на вторичном рынке госдолга быть не должно", - отмечают эксперты "БКС Экспресс".

В компании напомнили, что ранее уже были введены санкции, касающиеся инвестирования на первичном рынке в новые выпуски российских госбумаг. "В плане способности привлечения внешнего финансирования ничего не меняется. Более того, стоит учитывать относительно невысокие объемы государственного внешнего долга РФ (56,7 млрд долларов), которые кратно меньше рекордно высоких золотовалютных резервов (639,6 млрд долларов). Угроз для финансовой стабильности нет", - уверены аналитики.

Санкции против банков

В санкционные списки США, Евросоюза и Великобритании вошли два банка - ВЭБ (плюс 25 дочерних компаний - ВЭБ-лизинг, Проминвестбанк, ВЭБ Капитал, Российский экспортный центр, VEB Ventures, футбольный клуб ЦСКА и другие) и Промсвязьбанк. Первый является одним из крупнейших кредиторов российской экономики, включение второго в списки минфин США объяснил тем, что именно Промсвязьбанк обслуживает почти 70% оборонных контрактов.

При оценке возможных последствий необходимо учитывать, что ВЭБ уже с 2014 года находится под санкциями - правда, ранее они были не блокирующими, а гораздо более мягкими, секторальными. По сути, ВЭБ и так фактически отрезан от западных рынков капитала и, не имея возможности рефинансировать внешний долг, получал на его обслуживание субсидии из федерального бюджета.

После выступления Байдена в ВЭБе заявили, что продолжат "повышать свою финансовую устойчивость и операционную эффективность, надлежащим образом исполнять принятые на себя обязательства, а также использовать все доступные средства для защиты своих прав и законных интересов".

"ВЭБ.РФ всегда соблюдает законодательство стран, в которых реализует свои проекты. Вводимые США ограничения не повлияют на приверженность ВЭБ.РФ своей миссии - способствовать развитию экономики России и благополучию ее граждан", - говорится в сообщении компании.

В свою очередь, в Промсвязьбанке отметили, что введение санкций было ожидаемым. Сейчас банк работает в штатном режиме, пополнить и снять деньги с карт можно в любом офисе или банкомате. Обслуживание вкладов, кредитов и расчетных операций также продолжается.

"Введение санкций накладывает ряд ограничений на проведение операций в иностранной валюте, в том числе на сделки с ценными бумагами, обслуживание счетов, а также использование карт банка на территории государств, объявивших санкции", - отметили в Промсвязьбанке.

Что дальше

В своем выступлении Джо Байден заявил, что пока утвержден первый пакет санкций и в случае эскалации кризиса вокруг Украины будут вводиться следующие. Официальные лица в Брюсселе и Лондоне также сообщили о готовности ужесточать ограничения. При этом все три стороны готовы к диалогу с Москвой. В частности, американский президент выразил надежду, что "дипломатия все еще доступна".

Ведущий научный сотрудник РАНХиГС, доктор экономических наук Александр Пахомов отмечает, что введенные на данный момент санкции носят точечный характер. Дальнейшее развитие ситуации, по мнению эксперта, будет зависеть от геополитической обстановки - в случае усиления конфронтации Вашингтон может ввести ограничения, связанные с кредитованием, а также ограничить поставки в Россию высокотехнологичного оборудования.

При этом, как считает Пахомов, возможности США в давлении на Россию ограничены. "С учетом достаточно стабильного состояния российской экономики США вряд ли удастся оказать серьезное давление", - отметил эксперт.

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев прогнозирует, что введенные санкции являются лишь "разведкой боем".

"В списке банков нет ни Сбера, ни ВТБ, то есть тех, которые связаны непосредственно с гражданами. Ведь санкции нужны для того, чтобы вызвать недовольство властями внутри страны. Понятно, что ограничительные меры еще будут, иначе КПД от них будет непозволительно низкий для Америки. В том числе они наверняка коснутся энергетического сектора", - отметил эксперт.

По его словам, единственный выход для России - диверсификация с запада на восток. "Банкам, чтобы освоить рынки Азии, нужна пара месяцев, для поставок энергоносителей потребуется около года - надо будет построить инфраструктуру", - пояснил Журавлев.

Введенные санкции пока не сказались на работе банков

Директор центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович считает, что наиболее существенными будут санкции против крупнейших российских банков и импорта технологий.

"С остальным, скорее всего, справимся. Нефтегазовый сектор вряд ли тронут - без наших углеводородов цена на них резко подскочит, это никому не выгодно. Да и "Северный поток-2", пока замороженный, скорее всего рано или поздно запустят. В любом случае, пока потери от ситуации с этим трубопроводом невелики", - пояснил экономист.

По мнению Остапковича, любые ограничения не будут вечными: "Все равно начнутся переговоры по их отмене, изменению. Запас золота и валюты позволит дожить до этого момента без больших потерь".