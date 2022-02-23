Депутат Рады: Венгрия, Польша и Румыния предъявят права на территорию Украины

Депутат Верховной Рады Украины Илья Кива от "Оппозиционной платформы - за жизнь" в своем Telegram-канале сообщил, что он ждет, когда Венгрия, Польша и Румыния предъявят свои права на территорию Украины.

По мнению депутата, Тернопольская, Черновецкая, Волынская, Львовская область давно к этому подготовились, получив второе гражданство, и с нетерпением ждут своей "аннексии".

"Правда, памятники Бандере придется убрать, но это точно для них не принципиально, в их истории главное - всегда была колбаса!!!!" - иронически иронизирует Кива.

Как отмечают в этой связи историки, речь идет о землях Польши и Румынии, вошедших в состав Украинской ССР осенью 1939-го года, и Закарпатье, присоединенном к Украине по результатам Второй мировой войны.

Румыния уже два десятилетия выдает практически автоматом гражданство тех районов Юго-Запада Украины, которые до 1939-го года входили в состав Королевства. Данные о количестве выданных гражданам Украины Румынских паспортов Бухарестом засекречены.