Детективный сериал "Агеев" с Андреем Смоляковым выходит в Сети

Детектив "Агеев" с Андреем Смоляковым и Александрой Урсуляк в главных ролях сегодня, 23 февраля, выходит на мультимедийной платформе Okko. Сериал состоит из 8 эпизодов хронометражем по 50 минут и рассказывает историю оперативника Антона Агеева. У него одни из самых высоких показателей раскрываемости преступлений в городе. Именно поэтому руководство закрывает глаза на резкий неуживчивый характер Агеева и необычную манеру работы. Напоминает чем-то сериал "Доктор Хаус", но в криминальном ракурсе.

В новом сериале продакшн-компании "ВайТ Медиа" есть и героиня Кира Кириллова, которая пришла работать в отдел пять лет назад. Она смогла узнать правду о замкнутом Агееве. Но однажды происходит убийство, свидетелями которого становятся они оба. Просматривая видео момента убийства, Агеев понимает, что Кира имеет отношение к делу и что-то скрывает...

Андрей Смоляков, исполнитель главной роли в сериале "Агеев" рассказывает об этой работе: "Детектив - это всегда очень привлекательный жанр. Но больше всего меня заинтересовало психофизическое состояние моего героя, которое имеет под собой некий мистический флер. Я думаю, что зрителю будет интересно проследить за героями этой не самой простой ситуации, случившейся в жизни энного количества людей, и, как результат этого, детективная канва должна сработать и удержать их внимание до самой развязки истории".

Режиссер сериала Андрей Либенсон. Авторы сценария Екатерина Попечителева. Продюсер Юлия Сумачева. В нем также снимались Наталья Вдовина, Николай Фоменко, Петр Баранчеев, Владимир Довжик, Татьяна Колганова, Юрий Ицков, Геннадий Смирнов, Павел Харланчук и другие.