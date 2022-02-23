Дональд Трамп заявил о гениальности Владимира Путина

Пока политики в конгрессе подталкивают президента США Джо Байдена к более решительным действиям в отношении России, экс-президент Дональд Трамп и некоторые из его видных союзников восхваляют стиль правления российского лидера Владимира Путина. Поддерживающая Трампа республиканская фракция "MAGA" назвала его "эффективным".

"Вчера я вошел и включил телевизор, и сказал: "Это гениально". О, это было замечательно", - заявил Трамп консервативному подкастеру в интервью, опубликованном во вторник, назвав президента России "очень сообразительным политиком", которого он знает "очень, очень хорошо".

В недавнем опросе Yahoo News/YouGov 62 процента республиканцев и независимых лидеров Республиканской партии заявили, что Путин "более сильный лидер", чем Байден.