ЕГЭ - 2022: Готовимся к обществознанию

Меньше месяца остается до Единого госэкзамена - досрочный период начинается уже 21 марта. В этом году сдавать ЕГЭ будут более 700 тысяч человек, большинство из которых - выпускники школы этого года.

Уже который год самым популярным экзаменом по выбору остается обществознание, причем число желающих сдавать его постоянно растет. В 2022 году на ЕГЭ по обществознанию подано более 333 тысяч заявок. И это на 26 тысяч больше, чем в прошлом году - вот так скачок!

Чем привлекает предмет? Тут все просто: ЕГЭ по обществознанию необходим для поступления на огромное количество специальностей - от юриспруденции и экономики до лингвистики и политологии. А еще некоторые выбирают его, ошибочно полагая, что это предмет "обо всем и ни о чем" и сдать его будет легче легкого. Но те, кто так думает, как правило, "садятся в лужу" - ЕГЭ по обществознанию не так-то прост. Не случайно в 2021 году сдать его не смогли почти 20 процентов выпускников.

Рассказываем, на что обратить внимание на экзамене в целом и что нового будет в материалах и заданиях в 2022 году. Кстати, в досрочный период ЕГЭ по обществознанию будут сдавать 7 апреля, а в основной - 9 июня.

Итак, на каких вопросах чаще всего "спотыкаются" школьники? Это различие функций законодательной и исполнительной властей, разделение полномочий между федеральными и муниципальными властями. Многим не под силу пояснить некоторые пункты из Конституции. Поэтому во второй части контрольно-измерительных материалов появилось задание №23 с развернутым ответом по Конституции РФ. Внимание: отвечая на вопросы, не нужно указывать в ответе номера соответствующих статей Конституции и дословно воспроизводить их содержание. Берегите время!

Что еще? Из экзаменационной работы 2022 года исключена часть заданий, дублирующих друг друга с точки зрения тех умений, которые они проверяют. Время экзамена сократилось - теперь писать его будут 3 часа 30 минут, а в прошлом году на это давали на 25 минут больше.

Зато участники ЕГЭ-2022, выбравшие обществознание, не будут писать мини-сочинение. А задание с кратким ответом на анализ графика спроса и предложения превратилось в задание с развернутым ответом.

Обратите внимание: во второй части, где нужны развернутые ответы, не нужно отвечать "сверх" того, о чем спрашивают в задании. Неточности и ошибки в таких "дополнительных" элементах ответа могут теперь привести к снижению балла за все задание.

А вот какого рода вопросы могут "выпасть" на экзамене (примеры из демоверсии 2022 года, опубликованной на сайте Федерального института педагогических измерений fipi.ru):

• Установите соответствие между действиями и уровнями научного познания: к каждой позиции, данной в первом столбце, подберите соответствующую позицию из второго столбца.

Действия:

а) наблюдение

б) эксперимент

в) описание объекта

г) объяснение существующих взаимосвязей

д) формулирование закономерностей

Уровни научного познания:

1) эмпирический

2) теоретический

• Какие из перечисленных позиций относятся к основам конституционного строя Российской Федерации? Запишите цифры, под которыми они указаны.

1) единство экономического пространства

2) наличие официальной идеологии

3) правовое государство

4) приоритет судебной власти

5) светское государство

• Вам необходимо подготовить доклад по теме "Политические партии". Используя обществоведческие знания, составьте сложный план, позволяющий раскрыть тему по существу. Сложный план должен содержать не менее трех пунктов, из которых два или более детализированы в подпунктах.