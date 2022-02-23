Эксперт рассказал, как сберечь заряд на смартфоне

Телефон почти разрядился, а розетка или пауэрбанк очень далеко? В этой ситуации самое главное - не паниковать и сохранять спокойствие. О том, какие простые действия помогут сберечь драгоценные проценты на смартфоне, "РГ" рассказал Евгений Харитонов, главный редактор портала Ferra.ru.

"Базовые функции режима энергосбережения одинаковы на iPhone и современных смартфонах под управлением Android: снижение яркости дисплея, редкие проверки новых сообщений в мессенджерах (или проверка только после нажатия на значок приложения), пауза синхронизации файлов, контактов и другого контента. Все это включается одним нажатием в системной "шторке" с переключателями или в настройках смартфона", - сообщил эксперт.

По словам специалиста, дополнительно сберечь заряд поможет установка темной темы. "Если в смартфоне используется OLED-дисплей - для таких дисплеев отображение черного цвета означает, в этих участках дисплей "выключен", и чем больше черного цвета на экране, тем меньше участок дисплея, который потребляет энергию. В смартфонах с "чистым" Android без фирменных оболочек производителя (Google Pixel, Nokia, некоторые модели Motorola и др.) темная тема автоматически включается вместе с режимом энергосбережения", - подчеркнул Харитонов.

Эксперт утверждает, что в новейших моделях смартфонов дополнительно сэкономить заряд поможет переключение разрешения дисплея из режима 2K/Full HD в 720p, а также деактивация высокой частоты дисплея (90 Гц, 120 Гц, 144 Гц) до стандартных 60 Гц. "И, наконец, экономии можно добиться, если в смартфоне с поддержкой 5G-сетей найти в настройках пункт "мобильные сети" и переключить смартфон в режим 4G/3G/2G вместо 5G/4G/3G/2G. Таким образом смартфон перестанет постоянно предпринимать попытки найти сети пятого поколения (которых пока массово в России нет) и будет тратить меньше энергии на мобильную связь", - считает специалист.

В качестве крайней меры Харитонов рекомендует удалить наиболее энергозатратные приложения (их список отображается в настройках в пункте "батарея" или "энергосбережение"), удалить виджеты и анимированные обои, установить приложения, которые "очищают" оперативную память и отключают фоновую активность смартфона. "Но эти меры предлагают гораздо больше неудобств, чем выигрыша в автономности - для старых смартфонов будет проще обновить аккумулятор, чем постоянно отключать различные подсистемы Android и выпадать из связи в приложениях", - подчеркивает эксперт.