Европейская страна впервые в истории выдала РФ криминального авторитета

Из Португалии в Россию экстрадирован обвиняемый в занятии высшего положения в преступной иерархии. Это произошло впервые в истории, сообщает пресс-служба МВД.

В сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Португалии экстрадирован гражданин России Степан Фурман. Известный на родине, как Степа Мурманский. Кличку свою он получил потому, что родился в поселке Никель Мурманской области и всю свою криминальную жизнь контролировал деятельность в своем далеко не бедном родном поселке. Судим был неоднократно за изнасилования, грабежи, разбойные нападения, хранения оружия и наркотиков.

Уголовное дело по признакам преступления в занятии высшего положения в преступной иерархии, предусмотренного статьей 210.1 УК было возбуждено в 2019 году. Ранее на основании запроса УМВД России по Мурманской области был объявлен в международный розыск по каналам Интерпола. Октябрьский районный суд города Мурманска заочно избрал в отношении него меру пресечения в виде заключения под стражу.

В прошлом году обвиняемый задержан на территории Португалии и сегодня в международном аэропорту Лиссабона передан представителям российских правоохранительных органов для доставки в Москву.