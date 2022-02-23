Евросоюз официально ввел санкции против России

Европейский союз закончил оформление нового санкционного пакета в отношении России. Под рестрикции попадают депутаты Госдумы, "занимающие высокие посты чиновники", банки и предприниматели.

В соответствии с документом, размещенным на сайте Европейского совета, ограничительные меры вводятся против 351 депутата Госдумы, голосовавшего за решение о признании ДНР и ЛНР, а также 27 высокопоставленных физических лиц и организаций, которые "сыграли важную роль в нарушении территориальной целостности Украины". В их число войдут члены правительства, банковские организации, предприниматели, военное руководство, а также лица, "распространявшие дезинформацию". Всем попавшим под ограничения будет запрещен въезд на территорию ЕС, кроме того, им заморозят доступ к финансовым средствам. Конкретный список имен Евросоюз намерен опубликовать позднее в официальном издании.

Евросоюз также ввел запрет на проведение экономических операций с ДНР и ЛНР, что, по мнению, Брюсселя, должно дать республикам "прочувствовать экономические последствия от своих агрессивных действий". Рестрикции коснутся импорта и экспорта товаров из ДНР и ЛНР, торговых операций и инвестиционной деятельности.

В рамках финансовых санкций ЕС ввел запрет для России и Центробанка на доступ к европейским капиталам и финансовым рынкам и сервисам.

Также глава европейской дипломатии Шарль Мишель сообщил, что в четверг состоится экстренный саммит ЕС для обсуждения ситуации вокруг Украины. В пригласительном письме главам стран ЕС Мишель указал, что Европе "важно сохранять единство и определить коллективный ответ" на происходящее.