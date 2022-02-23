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23.02.2022 10:31
Рубрика: Культура

Фонд кино опубликовал список лидеров кинопроизводства и объявил прием заявок на поддержку

Текст: Сусанна Альперина

Фонд кино обнародовал две новости. Первая - определены десять компаний-лидеров отечественного кинопроизводства в 2022 году. Список по сравнению с прошлым годом не изменился, хотя число компаний-производителей кинофильмов в нашей стране растет.

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Лидеры российского кинопроизводства - это "Кинокомпания "СТВ", "ВБД Групп", "Студия "Тритэ" Никиты Михалкова, "1-2-3 Продакшн", "Централ Партнершип", "Арт Пикчерс Студия", "Марс Медиа Энтертейнмент, "Базелевс", "Водород 2011" и "Дирекция кино".

Как определяются лидеры? Ключевой критерий отбора - зрительская оценка фильмов (количество зрительских посещений фильмов кинокомпаний в кинотеатрах РФ за последние пять лет). Лидером отечественного кинопроизводства может стать только организация, существующая не менее трех лет, выпустившая в прокат более двух оригинальных фильмов за последние пять лет и не имеющая задолженностей перед Минкультуры и Фондом кино.

Вторая новость - объявлен прием заявок на поддержку производства художественных фильмов, а также названы сроки подач документов. Для компаний-лидеров - с 22 февраля 2022 года по 25 марта 2022 года (включительно). Для иных организаций кинематографии - с 22 февраля 2022 года по 28 марта 2022 года (включительно). Субсидии в обоих случаях выдаются на безвозвратной основе.

Также любая организация кинематографии может подать заявки на то, чтобы получить поддержку за счет средств Фонда кино на условиях стопроцентной возвратности. Даты подачи документов - также с 22 февраля 2022 года по 28 марта 2022 года (включительно). Список документов и соответствующие приказы можно посмотреть на сайте Фонда кино. Стоит обратить внимание на то, что речь не идет об анимации - отбор на поддержку анимационных национальных фильмов будет объявлен отдельно.

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