Где проще заработать на аренде, сдавая жилье туристам

Закрытые из-за пандемии границы спровоцировали интерес россиян к путешествиям внутри страны. Около половины путешественников останавливается не в гостиницах, а в частном секторе. Как заработать, сдавая жилье туристам, рассказал руководитель направления краткосрочной аренды "Авито Недвижимости" Артем Кромочкин.

Недвижимость в популярных у туристов локациях может приносить владельцу гораздо большую прибыль при сдаче ее на короткий срок (10-15% годовых), чем при сдаче в долгосрочную аренду (5-6%). Порог входа на этот рынок относительно невысокий, а арендаторов большинство владельцев жилья находит через интернет-платформы.

При этом туристическую аренду, в отличие от долгосрочной, нельзя назвать "пассивным" доходом, отмечает Кромочкин. Гости останавливаются на несколько дней, и собственнику необходимо постоянно контролировать процесс заселения и выезда, заботиться о состоянии квартиры. "Однако это не так сложно, как кажется. Жилье при сдаче в краткосрочную аренду гораздо меньше "изнашивается", так как большую часть времени туристы проводят на экскурсиях или прогулках, а домой возвращаются только отдохнуть и переночевать", - говорит эксперт.

Что делать в "несезон"

В туристическом бизнесе присутствует сезонность. Пик путешествий традиционно приходится на лето, повышенный спрос - на майские и новогодние праздники. В эти периоды можно увеличить заработок: к новогодним праздникам проживание, как правило, дорожает на 20-30% и более. В несезон можно предложить клиентам скидки или сдать жилье в среднесрочную аренду - на 1-3 месяца.

В некоторых городах практически нет понятия "несезон", добавляет Кромочкин. В Москве, Санкт-Петербурге, Казани, Калининграде туристический сезон можно назвать круглогодичным.

Чего ожидают туристы

Путешественникам интересен прежде всего центр города и места поблизости от достопримечательностей и культурных объектов. Командировочные, для сравнения, обычно выбирают жилье рядом с деловыми и экономическими центрами, офисами крупных компаний.

Аренду квартиры часто выбирают компании из нескольких человек или семьи - большинство гостиничных номеров рассчитаны лишь на двухместное проживание. Зачастую компания из двух или трех туристов снимает одну студию на всех, поэтому даже в небольшой квартире стоит предусмотреть несколько спальных мест - раскладной диван, кресло-кровать и т.п. В целом по сравнению с отелями и гостиницами посуточная аренда квартир более привлекательна для туристов по соотношению цены и качества. Среди ее главных преимуществ - возможность заселиться компанией, наличие собственной кухни и стиральной машины.

Подготовка к заселению

Важный момент в посуточном бизнесе - процедура заезда. Оптимальный вариант, который освобождает от лишних хлопот и туриста, и арендодателя - установка электронного замка или небольшого сейфа (сейфбокса), в котором можно оставлять ключи. Это минимизирует необходимость лично встречать арендаторов, что является одной из главных временных затрат при краткосрочной аренде.

"Но даже в случае бесконтактного заселения владельцу квартиры необходимо быть максимально проактивным и коммуникабельным, - говорит Кромочкин. - Заготовьте стандартную памятку - как добраться до места из аэропорта или с вокзала, где получить ключи, как включить Wi-Fi - и сразу же присылайте ее арендаторам при бронировании. Будьте дружелюбны, но не навязчивы, предложите гостям личные рекомендации - что посмотреть поблизости, как добраться до магазина, куда сходить поужинать".

В интерьере квартиры оптимальнее всего придерживаться минимализма. Однако интересный и не перегруженный тематический декор может стать "изюминкой", привлекающей гостей. В любом случае небольшие детали вроде полки с книгами или настольными играми сделает квартиру или дом гораздо уютнее. Необходимый минимум вещей для комфортного пребывания (постельное белье, полотенца, набор посуды для сервировки и приготовления) можно дополнить штрихами, которые практически ничего не стоят для собственника, но повышают комфорт для постояльцев. Например, на кухне можно оставить чай и кофе, базовые ингредиенты и приправы вроде растительного масла, соли и перца, в ванной - мыло, шампунь и стиральный порошок. Приезжая всего на несколько дней, туристы вряд ли захотят тратить время на лишний поход в магазин, а возможности быстрой доставки готовой еды, продуктов или других товаров есть далеко не в каждом регионе.

Перспективные города

В 2021 году самый высокий спрос на туристическую аренду квартир, по данным "Авито Недвижимости" был в Санкт-Петербурге, Москве, Казани, Сочи и Краснодаре. А по уровню средних арендных ставок лидерами стали Ялта, Сочи, Москва, Севастополь и Санкт-Петербург.

Однако туристический рынок также активно развивается в Алтайском крае и регионах Северо-Кавказского федерального округа (Ставропольском крае, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Черкесии, Дагестане).