Герой России Сергей Волков: У отца был позывной "Донбасс"

Космонавты Волковы - уникальная семейная династия. Первая в мире - космическая. Отец - Герой Советского Союза Александр Волков, сын - Герой России Сергей Волков. За плечами Волкова-младшего три длительных полета на Международную космическую станцию: это почти 548 суток и четыре выхода в открытый космос. У отца чуть меньше - 391 сутки на станциях "Салют-7" и "Мир" и два выхода. Их "семейный корень" - на Донбассе. Об этом мы и говорим с Волковым-младшим.

Сергей Волков с отцом, мамой и младшим братом, 1985 г. Фото: Фото из семейного архива космонавтов Волковых

Сергей, позывной вашего отца в двух полетах был "Донбасс". Не случайно?

Сергей Волков: Конечно, не случайно. Отец родился в Горловке, вырос там. Вся его юность была связана с Донбассом. И Донбасс для него это больше, чем просто Донбасс. Это малая Родина, любимая малая Родина. Я тоже каждый год ездил на каникулы к бабушке и дедушке, которые жили на улице Столетова.

Отец всегда рассказывал про свою школу. Правда, ее здание тогда уже не сохранилось - на том месте разрабатывали ртутный карьер. Но его любимая учительница всегда приходила к нам домой. Вообще когда отец приезжал в Горловку, у него было очень много встреч: с пионерами, шахтерами, трудовыми коллективами…

Участник 45/46-й длительной экспедиции на Международную космическую станцию и 18-й экспедиции посещения МКС космонавт Роскосмоса Сергей Волков (в центре) перед стартом космического корабля "Союз ТМА-18М" с экипажем 45/46-й длительной экспедиции на МКС с космодрома "Байконур". Слева – генеральный директор государственной корпорации "Роскосмос" Игорь Комаров, справа - отец космонавта Роскосмоса Сергея Волкова советский и российский лётчик-космонавт, Герой Советского Союза Александр Волков. Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости

Говорят, в могилу вашего деда попал снаряд?

Сергей Волков: Да. Его могила оказалась в километре от линии фронта. Как рассказывают, разворочен памятник. Дед прошел всю Отечественную, выжил тогда, а вот в мирное время снаряд достиг…

Российский космонавт командир экспедиции подполковник Сергей Волков и его отец летчик-космонавт СССР, Герой Советского Союза полковник Александр Волков после приземления спускаемого аппарата космического корабля "Союз ТМА-12". Фото: Антон Денисов/РИА Новости

А кто-то из родственников остался на Донбассе?

Сергей Волков: Дядя живет в Горловке. У него квартира, но в другом районе. У отца еще остались двоюродные сестры и братья. Я в последний раз был здесь в 2013 году, вместе с отцом и Алексеем Архиповичем Леоновым.

Вы близко общались с Леоновым?

Сергей Волков: В Звездном городке мы жили в одном доме, я рос у него на глазах. Он был, можно сказать, моим наставником.

Десятая экспедиция на станцию "Мир". Летчики-космонавты Сергей Крикалев, Александр Волков и космонавт-исследователь ФРГ Клаус-Дитрих Фладе (слева направо) после приземления в Казахстане, 25 марта 1992 года. Игорь Михалев/РИА Новости

Правда, что ваш приход в отряд космонавтов поставил отца перед выбором: или он, или вы?

Сергей Волков: Правда. Папа был в ЦПК имени Гагарина командиром отряда космонавтов. Но приказом запрещено служить сыну в прямом подчинении у отца. Поэтому отец принял непростое для себя решение: он поддержал меня. Этот его поступок для меня много значит. Я ему очень благодарен.

Мы оба прекрасно понимали, что зачисление в отряд космонавтов еще не гарантирует полет. Нет такого: зачислили - и можно расслабиться. Я вырос в Звездном городке и видел как людей, у которых исполнилась мечта о полете в космос, так и тех, кому не довелось полететь. Идет работа, тренировки, тебя испытывают. Нужно постоянно доказывать, что именно ты готов к старту.

А с чем у вас связаны первые представления о высоких скоростях, об авиации, о космосе?

Сергей Волков: Первый раз друзья отца посадили меня в истребитель МиГ-21 в четыре года. Сам отец летал в тот день с курсантами. Помню, я сидел в кресле в защитном шлеме. И страшно переживал, чтобы что-то не сломать в самолете. С тех пор на вопрос, кем ты хочешь стать, всегда отвечал однозначно и твердо: летчиком!

Сергей Крикалев,Жан-Лу Кретьен, Александр Волков, во время подготовки к советско-французскому космическому полету. Тренировка на приводнение. 1988 год. Фото: Александр Моклецов/РИА Новости

Вы впервые полетели на орбиту в экипаже, где были одни новички. Потом стали самым молодым командиром МКС. Какие советы космонавта Волкова-старшего пригодились?

Сергей Волков: Знаете, таких советов, что здесь надо "упереться" или "поддавить", "делай так" или "не делай так" - не было никогда. Отец просто делился опытом и знаниями. Хотя да, чисто практические советы были, скажем, в отношении физкультуры: он подчеркивал, что на космической станции ею надо заниматься постоянно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.

Но в какой-то момент я увидел: отцу действительно стало интересно со мной общаться. Разговор на профессиональную тему перерос в разговор двух профессионалов. Вот, наверное, тогда и родилась наша династия.