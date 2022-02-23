Герой России Сергей Волков: У отца был позывной "Донбасс"

Сергей, позывной вашего отца в двух полетах был "Донбасс". Не случайно?
Сергей Волков: Конечно, не случайно. Отец родился в Горловке, вырос там. Вся его юность была связана с Донбассом. И Донбасс для него это больше, чем просто Донбасс. Это малая Родина, любимая малая Родина. Я тоже каждый год ездил на каникулы к бабушке и дедушке, которые жили на улице Столетова.
Отец всегда рассказывал про свою школу. Правда, ее здание тогда уже не сохранилось - на том месте разрабатывали ртутный карьер. Но его любимая учительница всегда приходила к нам домой. Вообще когда отец приезжал в Горловку, у него было очень много встреч: с пионерами, шахтерами, трудовыми коллективами…
Говорят, в могилу вашего деда попал снаряд?
Сергей Волков: Да. Его могила оказалась в километре от линии фронта. Как рассказывают, разворочен памятник. Дед прошел всю Отечественную, выжил тогда, а вот в мирное время снаряд достиг…
А кто-то из родственников остался на Донбассе?
Сергей Волков: Дядя живет в Горловке. У него квартира, но в другом районе. У отца еще остались двоюродные сестры и братья. Я в последний раз был здесь в 2013 году, вместе с отцом и Алексеем Архиповичем Леоновым.
Вы близко общались с Леоновым?
Сергей Волков: В Звездном городке мы жили в одном доме, я рос у него на глазах. Он был, можно сказать, моим наставником.
Правда, что ваш приход в отряд космонавтов поставил отца перед выбором: или он, или вы?
Сергей Волков: Правда. Папа был в ЦПК имени Гагарина командиром отряда космонавтов. Но приказом запрещено служить сыну в прямом подчинении у отца. Поэтому отец принял непростое для себя решение: он поддержал меня. Этот его поступок для меня много значит. Я ему очень благодарен.
Мы оба прекрасно понимали, что зачисление в отряд космонавтов еще не гарантирует полет. Нет такого: зачислили - и можно расслабиться. Я вырос в Звездном городке и видел как людей, у которых исполнилась мечта о полете в космос, так и тех, кому не довелось полететь. Идет работа, тренировки, тебя испытывают. Нужно постоянно доказывать, что именно ты готов к старту.
А с чем у вас связаны первые представления о высоких скоростях, об авиации, о космосе?
Сергей Волков: Первый раз друзья отца посадили меня в истребитель МиГ-21 в четыре года. Сам отец летал в тот день с курсантами. Помню, я сидел в кресле в защитном шлеме. И страшно переживал, чтобы что-то не сломать в самолете. С тех пор на вопрос, кем ты хочешь стать, всегда отвечал однозначно и твердо: летчиком!
Вы впервые полетели на орбиту в экипаже, где были одни новички. Потом стали самым молодым командиром МКС. Какие советы космонавта Волкова-старшего пригодились?
Сергей Волков: Знаете, таких советов, что здесь надо "упереться" или "поддавить", "делай так" или "не делай так" - не было никогда. Отец просто делился опытом и знаниями. Хотя да, чисто практические советы были, скажем, в отношении физкультуры: он подчеркивал, что на космической станции ею надо заниматься постоянно, чтобы поддерживать хорошую физическую форму.
Но в какой-то момент я увидел: отцу действительно стало интересно со мной общаться. Разговор на профессиональную тему перерос в разговор двух профессионалов. Вот, наверное, тогда и родилась наша династия.