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Рубрика: В мире

Глава МИД Британии заявила, что хочет "причинить боль" России

Текст: Иван Сысоев

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс намерена использовать весь экономический потенциал своей страны, чтобы "причинить боль" России и Кремлю. Об этом она написала в своем Twitter, комментируя выделение Лондоном очередных кредитов Киеву.

По словам Трасс, после уже принятых антироссийских санкционных пакетов, Россия будет испытывать боль и от получения Киевом экономической помощи. Денежные средства Великобритания направляет на Украину с целью "поддержки украинского народа", а также надеясь помочь Киеву "пережить экономическую бурю".

Всего правительство Великобритании приняло решение направить на Украину 500 миллионов долларов кредитов, чтобы Киев смог "противостоять действиям России". Официально деньги из Лондона будут использованы для поддержки "различных проектов по поддержанию экономической стабильности и на необходимые реформы". Помощь, как сообщается, сможет снизить негативный эффект на украинскую экономику из-за "российской агрессии".

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