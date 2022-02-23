Главный уролог назвал главную причину снижения мужских функций в молодом возрасте

Недостаток тестостерона у мужчин - одна из причин раннего старения, более короткой продолжительности жизни, снижения работоспособности и ухудшения половых функций. Об этом сообщил главный внештатный специалист уролог Минздрава России Дмитрий Пушкарь.

"Тестостерон - основной мужской половой гормон. Он имеет стероидное строение, синтезируется из холестерина. Он фактически регулирует все в мужском организме, многие функции, например такие, как кроветворение, плотность костной ткани, мышечную силу, умственную способность, память и безусловно репродуктивную и сексуальную составляющие и многое другое", - пояснил Пушкарь.

Мужчины обычно в курсе, что именно тестостерон поддерживает мужскую сексуальную и репродуктивную функции, но недооценивают, что именно этот гормон регулирует многие функции у мужчин, обеспечивая высокое качество жизни.

"Безусловно, он играет роль в сперматогенезе, то есть в процессе формирования сперматозоидов для реализации репродуктивных возможностей мужчин", - отметил эксперт.

Главный уролог пояснил, что недостаток тестостерона приводит к нарушению многих функций организма - уменьшается плотность костной ткани, мышечная масса, начинаются когнитивные нарушения - снижаются умственные способностей, ухудшается памяти.

С возрастом у многих мужчин развивается недостаток тестостерона, это называется возрастной гипогонадизм. С 35 лет мужчина в среднем теряет 1% тестостерона в год.

"Чтобы знать, почему он падает, необходимо определить его содержание в крови в 35 лет и потом измерять уже раз в год и смотреть, не изменяется ли уровень в меньшую сторону, потому что здоровье мужчины во многом зависит от уровня тестостерона. Чем меньше его, тем хуже прогноз", - советует Пушкарь.

Главный уролог рассказал, что в некоторых случаях пациентам назначают гормонзаместительную терапию, но это прерогатива врача.