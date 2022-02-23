Как устроена экономика Донецкой и Луганской народных республик

Основу экономики Донецкой и Луганской народных республик составляют промышленность (металлургия, производство электроэнергии, добыча угля) и сельское хозяйство.

Из всех образовавшихся в результате распада СССР государств Украина получила самое богатое наследство. Это сильное сельское хозяйство, мощный энергетический комплекс, развитая металлургия, транспортная сеть и промышленность, а также хорошая база для развития туризма.

В 2013 году Донецкая и Луганская область вместе производили почти 16% ВВП Украины, уступая только Киеву. Доля Донбасса в объеме реализованной промышленной продукции была 27,3%, больше, чем в любом другом регионе страны, как и в экспорте товаров и услуг из Украины - 23,3%.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Роман Маркелов

В Донбассе добывается коксующийся уголь, используемый в металлургии, энергетический уголь, используемый для генерации электричества, а также самый дорогой сорт угля - антрацит. Его часто используют для нужд химической промышленности. Всего в Донбассе добывается около 23-24 млн тонн угля в год. Из них на неподконтрольных Киеву территориях - около 18 млн тонн. При этом производство угля в целом сократилось почти в три раза. То есть сохраняется огромный потенциал роста, который, например, не был использован в 2021 году, в период энергетического кризиса в Европе.

Также на территории Донбасса находятся около 80 металлургических предприятий (многие сейчас не работают), несколько крупных машиностроительных производств для горнодобывающей промышленности и нефтехимических производств, в том числе Лисичанский нефтеперерабатывающий завод, сейчас также простаивающий.

Фактически с начала конфликта Украина лишилась, согласно статистике, не меньше 10% своего ВВП и пятой части доходов от экспорта. В действительности потери больше. Например, с 2018 года Киеву пришлось импортировать уголь для нужд своих электростанций. А ранее, по сообщениям некоторых СМИ, украинские компании через посредников закупали уголь в России, а также в Донецкой и Луганской областях, то есть у тех, кого официальные украинские власти считают мятежниками и сепаратистами. Сейчас уголь закупается даже в США и Колумбии и доставляется в Украину через половину земного шара, отмечает аналитик Института развития технологий ТЭК Сергей Алихашкин.

Экономики ДНР и ЛНР уже полностью переориентировались на российский рынок, считает Алихашкин. Продукция металлургии Донбасса поступает в основном в Россию. Яркий пример - Алчевский металлургический комбинат - после перераспределения прав собственности на российского бенефициара переориентировался на рынок России. Аналогичная история постепенно происходит и с другими производствами, уточняет эксперт.

Необходимые ресурсы, что раньше Донбасс получал с Украины, теперь также идут напрямую из России. Бензин и дизель в ДНР и ЛНР с начала конфликта импортируются из нашей страны. По электричеству, примерно с середины 2017 года прекращен переток между Украиной и Донбассом. Все электричество вырабатывается либо местными теплоэлектростанциями, используя уголь Донбасса, либо получается из России.

С газом ситуация схожая, отмечает Алихашкин. Все топливо идет из России. Причем в ДНР и ЛНР все города газифицированы на 100%, а поселки и деревни - примерно наполовину. При этом, например, в ДНР даже существует "Программа социально-экономического развития ДНР на 2022-2024 годы", где заложена реализация ряда проектов по дальнейшей газификации.

По итогам 2021 года объем реализованной промышленной продукции увеличился на 25,5%. Основной вклад в ускорение внесли отрасли перерабатывающей промышленности (ее доля в общем объеме - 56,1%), а объем реализованной ими продукции вырос на треть (+35,7%). Наибольший рост показали металлургия и машиностроение (в 1,5 раза), деревообработка (+ 41,6%), производство кокса и продуктов нефтепереработки (+ 40,7%), резиновых и пластмассовых изделий (+37,6%). Производство мебели выросло в 2,3 раза, фармпроизводство на 14,6%, пищевая промышленность на 14,3%, химический комплекс на 5,3%.

По данным Минэкономразвития ДНР, в 2021 году индекс производства инвестиционных товаров вырос на 21,1% к 2020 году, энергии - на 2,8%

На прошлой неделе премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об упрощении ввоза в Россию товаров с Донбасса, а также вывоза без применения количественных ограничений экспорта и импорта. До этого в ноябре президент России Владимир Путин подписал указ об облегчении доступа товаров из ДНР и ЛНР в Россию.

В Россию с территории Донбасса может поставляться продукция металлургии, уголь, стальные канаты, холодильное оборудование, резинотехнические изделия, цемент, продовольствие. Как ранее рассказывал глава ДНР Денис Пушилин в интервью "Парламентской газете", спросом в России пользуется донецкая кабельно-проводниковая продукция, горно-шахтное и электрооборудование. Именно по этим товарам предприятия Донбасса готовы участвовать в российских госзакупках.

Донбасс располагает разветвленной транспортной системой, доставшейся ему с советских времен. Тогда она решала задачи поставок техники и угля, поясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Михаил Блинкин. Причем уголь везли не только из Донбасса, но и в Донбасс, так как помимо угледобывающих предприятий там расположены обогатительные комбинаты.

Внутри региона также довольно развито транспортное сообщение, добавляет заведующий московским отделением Института проблем транспорта РАН Владимир Цыганов. После распада СССР, во время украинского периода эту систему старались поддерживать в рабочем состоянии. Она также использовалась для поставок угля. Сначала уголь продавали на Украину. Затем по ее инициативе поставки были свернуты. В 2017 году Украина заблокировала железнодорожное сообщение с ДНР и ЛНР, последнее время уголь поставлялся в Россию, замечает Цыганов.

Инфографика "РГ"/ Александр Чистов/ Роман Маркелов

Пищевая промышленность не является основной отраслью в структуре экономики республики. По данным Минпромторга ДНР, на нее приходится примерно 18% от всего производства товаров.

По данным Минэкономразвития ДНР, в прошлом году пищевая промышленность выросла на 14,3%. В республике производят продукты мукомольно-крупяной промышленности, хлеб, хлебобулочные, мучные изделия, макароны, мясо и мясные продукты, кондитерские изделия. В ДНР перерабатывают и консервируют рыбу, фрукты и овощи. Развито производство растительного масла, молочных продуктов, кормов для животных.

Основным торговым партнером, конечно, является Россия, на которую приходится около 90% экспорта. Из продовольствия ДНР поставляет в Россию зерно, подсолнечное масло, пшеничную муку, шоколадные и мучные кондитерские изделия, соусы и продукты для их приготовления, мороженое и грецкие орехи.