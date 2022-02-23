Как в России и Беларуси работает служба такси

Рынок "такси" в Беларуси и России, несмотря на пандемию, активно развивается. Корреспонденты "СОЮЗа" выясняли, почему такси становится таким популярным и каковы новые тенденции на этом рынке услуг.

Как в России

Ездить на такси россияне стали больше, чем это было в доковидный период, рассказали "СОЮЗу" в компании "Яндекс.Такси". Стимулировали спрос желание минимизировать контакты из-за пандемии, и также отказ от личного транспорта, отмечает представитель агрегатора. Спрос на такси растет, хотя и не очень быстро, подтверждает представитель Международного Евразийского форума "Такси" Станислав Швагерус.

Например, в Москве сейчас количество заказов в сутки достигает 1,35 млн, тогда как два года назад эта цифра не дотягивала до миллиона, приводит он данные.

А если есть спрос, вероятен и рост цен. В 2021 году, замечает эксперт, агрегаторы поднимали тарифы и в Москве, и в регионах. К тому же возникла проблема дефицита машин! Если весной 2021 года по всей стране было выдано 470 тысяч разрешений на деятельность такси, то в ноябре того же года - 460 тысяч разрешений. То есть количество автомобилей такси, которые оказывают услуги, уменьшается. За прошлый год автомобили подорожали в среднем на 20%, потому пополнять парк стало сложнее.

В относительном дефиците оказались и водители. Сыграла роль пандемия. Значительная часть трудовых мигрантов из соседних с Россией стран уехали на родину. Пока общая численность водителей к доковидной статистике не вернулась, говорят представители рынка.

Можно предположить, что в такой ситуации водители такси начали зарабатывать больше. Почему же тогда рынок испытывает их нехватку? По данным "Яндекс.Такси", в 2021 году средний доход водителей вырос на 34%. Некоторые таксисты, с которыми удалось пообщаться, рассказывают, что их доход составляет в месяц не менее 100 тысяч рублей в Москве и 80-100 тысяч в приморских регионах в высокий сезон. Но это отдельные случаи, отмечают эксперты.

За 12 часов работы выручка на автомобиле экономкласса может составить около шести-семи тысяч рублей в Москве. Получается, при занятости в 25 дней, то есть при графике шесть дней рабочих - один выходной, выручка будет составлять около 150 тысяч рублей, - поясняет руководитель рабочей группы ОНФ "Защита прав автомобилистов" Петр Шкуматов. Однако из этой суммы нужно вычесть многие расходы - комиссию агрегатора, стоимость бензина, штрафы. В итоге от 150 тысяч рублей остается 105 тысяч рублей. Но есть же еще амортизация автомобиля, расходы на его ремонт, страховку.

Кто идет сегодня в таксисты? Это владельцы собственных автомобилей, потерявшие работу, вышедшие на пенсию либо желающие получить дополнительный заработок. Но возить людей по 25 дней в месяц очень тяжело. В итоге, поработав какое-то время таксистами, многие уходят в курьеры или находят другую работу.

Агрегаторы, конечно, заинтересованы в развитии массового сектора такси, а потому стараются удержать водителей. В "Ситимобил" рассказывают, что предоставляют таксистам программы мотивации, бонусы. В "Яндекс.Такси" отмечают, что их таксисты могут рассчитывать на социальные гарантии в виде аналогов оплачиваемых больничных и страховок.

Но нужно также привлекать клиентов. Для этого необходимо обеспечить наличие машин. Тут включается динамическое ценообразование. Чтобы как можно больше водителей партнеров вышло на линию в какой-то момент времени, когда растет спрос, в "Ситимобил" мотивируют их скидками на комиссию. А вот для пассажиров стоимость поездки, напротив, повышается. "Когда спрос увеличивается, цена поездки может вырасти из-за появления повышающих коэффициентов", - поясняют в компании. Стоимость поездки рассчитывается автоматически по специальным алгоритмам, задача которых удовлетворить спрос, адекватно распределить заказы, загрузить автомобили на линии и мотивировать водителей выходить на линию, говорят представители агрегаторов.

Алгоритмами целенаправленно пользуются и некоторые таксисты. Они работают только тогда, когда происходят доплаты, и только в тех районах, где есть доплаты, говорит Шкуматов. Но при всей гибкости такой системы проблема дисбаланса спроса и предложения остается и, похоже, становится все более острой. В итоге рынок такси может прийти к системному повышению цен, которое охладит спрос.

За прошлый год автомобили в России подорожали в среднем на 20%, потому пополнять парк стало сложнее. Фото: Валерий Шарифулин/ ТАСС

Как в Беларуси

Белорусский рынок такси сегодня и пять лет назад - это, как говорят в Одессе, две большие разницы. Его бурному развитию посодействовали главным образом отмена в 2018 году лицензирования деятельности такси и развитие сервисов-агрегаторов.

Согласно данным экспертных оценок и опросов, объем перевозок с 2018 по 2020 год вырос в два раза, при этом доля серого рынка оценивалась в 30 процентов. Что касается последних двух лет, то единственный сдерживающий фактор дальнейшего развития - коронавирусные самоограничения перевозчиков и клиентов.

С появлением сервисов-агрегаторов для многих пассажиров стал не совсем понятен статус тех, кто приезжает на заказ. Допустим, автомобиль желтый или с желтой полосой, как и положено, но без оранжевого фонаря на крыше и "шашечек". И есть ли в салоне кассовый суммирующий аппарат, совмещенный с таксометром? А кто за рулем? Точно ли водитель со стажем не менее двух лет, в возрасте от 21 года, с действующей медицинской справкой и удостоверением о прохождении специализированных курсов? Жестких ограничений по возрасту авто сейчас тоже нет. Кстати, для Транспортной инспекции, регулярно проверяющей деятельность перевозчиков, все сервисы, подобные Uber, "Яндекс.Такси", Maxim и Bolt, являются такси. На деле же водители, пытавшиеся было пару лет назад протестовать против диктата агрегаторов, признавались, что в большей или меньшей степени нарушают белорусские законы.

Минтранс Беларуси предложил запретить брать на работу тех, кто таксует в свободное от основной работы время

В Минске с обострением конкуренции средний ценник на услуги такси существенно снизился. Один из самых популярных агрегаторов предлагает минимальный тариф в 3,1 белорусского рубля (почти 95 российских рублей), куда включено 5 минут и 2,5 километра пробега. Но что делать остальным? Одни держат марку проверенной временем службы: у них чуть дороже, но зато никаких коэффициентов к основному тарифу. Другие ввели динамическое ценообразование, но получилось смешно: стоимость поездки в час пик с изначально более высокими базовыми тарифами порой выходит в разы дороже, чем у более удачливых конкурентов. Некоторые службы в пику агрегаторам стали позиционировать себя как "перевозчики бизнес-класса". Кое-кто катает пассажиров по единой цене в пределах города на любые расстояния. А кто-то переключился на оказание услуги трансфера...

Безопасность перевозок и прозрачность бизнеса - на это обращают особое внимание госорганы. И попадают в точку. Например, в январе Транспортная инспекция в Минске за десять дней выявила 389 нарушений в 140 машинах. В каждом десятом проверенном авто отсутствовал договор обязательного страхования ответственности перевозчика перед пассажирами. В 2021 году с инициативой наведения порядка в сфере перевозок пассажиров автомобилями такси выступил Минтранс. Он предложил запретить брать на работу в такси водителей по договорам подряда, то есть тех, кто таксует в свободное от основной работы время. Для водителей предлагалось ввести специальные разрешения - карты допуска, для машин - регистрационные карты, выдаваемые лишь на должным образом оборудованные и проверенные авто. Кроме того, предлагалось запретить сдавать в аренду автомобили с экипажем физическим лицам - только индивидуальным предпринимателям и организациям. В единую систему предполагалось привести работу диспетчеров и агрегаторов, как и используемое ими программное обеспечение.

Реакция на данные предложения оказалась неоднозначной. По мнению Ассоциации профессиональных перевозчиков, в случае изменений правил игры на рынке отбор водителей станет более строгим, а поездки - более безопасными для пассажиров. В службах агрегаторов возражают: мол, неизбежен рост цен из-за массового оттока водителей, для которых работа в такси приработок. Процесс принятия документа, который существенно изменит положение дел на рынке городских перевозок пассажиров, с осени поставлен на паузу. Может, будет найден некий компромисс?