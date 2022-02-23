Кардиолог рассказал о лучшей физической нагрузке против тромбов

При фибрилляции предсердий или так называемой мерцательной аритмии - достаточно распространенном сегодня сердечном недуге - возрастает риск образования тромбов. Последние являются провокаторами инсультов и инфарктов.

Крупное исследование среди жителей Норвегии с участием более 20 тысяч пациентов, за которыми наблюдали в течение 20 лет, показало, что умеренная физическая активность (например, пешие прогулки, езда на велосипеде четыре часа в неделю и более) снижает риск появления любой формы фибрилляции предсердий на 19%. Об этом рассказал в Instagram кардиолог Тамаз Гаглошвили.

"Необходимо отдать предпочтение малоинтенсивным и умеренным нагрузкам. Это ежедневные пешие прогулки, йога, пилатес, плавание на умеренной скорости, велотренажер или эллипс в умеренном темпе", - отметил врач, подчеркнув, что при очень высоких и интенсивных физических нагрузках (регулярные тяжелые тренировки, спорт, участие в серьезных спортивных соревнования) высок риск появления стойкой формы фибрилляции предсердий.

Кардиолог уточнил, что при фибрилляции предсердий сердце бьется хаотично и неритмично. Поэтому необходимо следить за своим пульсом во время занятий, и, если становится плохо, остановиться и прекратить тренировку.