Колонна дальнобойщиков направилась на акцию протеста в Вашингтон

Следуя примеру своих коллег, парализовавших столицу Канады Оттаву на несколько недель, американские дальнобойщики в среду отправились маршем из Калифорнии в Вашингтон на акцию протеста против коронавирусных ограничений.

Организаторы "Народного конвоя" заявили, что хотят "дать толчок экономике" и "вновь открыть страну". Согласно заявлению, их марш продлится 11 дней. Еще один конвой покинул Скрэнтон в штате Пенсильвания, родном городе президента Джо Байдена, в среду утром и должен прибыть на Кольцевую дорогу, официально известную как Межштатная автомагистраль 495, во второй половине дня. Кольцевая дорога проходит через Мэриленд и Вирджинию за пределами округа Колумбия, уточняет Reuters. Всего около 25 отдельных автоколонн планируют объединить усилия и собраться в столице США 7 марта. "Народный конвой" уже собрал почти 500 тысяч долларов через онлайн-краудсорсинг для финансирования акции дальнобойщиков. В среду организаторы раздали участникам акции карты на сумму 30 тысяч долларов для покупки еды, бензина и расходных материалов.

Организатор акции Боб Болюс из Скрэнтона сказал вашингтонскому телеканалу WJLA, что конвой не собирается нарушать законы или блокировать движение, но предупредил, что это может произойти, если их требования не будут выполнены. Эти требования включают отмену обязательной вакцинации и ношения масок. Тем временем министр обороны США Ллойд Остин одобрил запрос правительства округа Колумбия на отправку в Вашингтон 700 военнослужащих для обеспечения безопасности во время акции протеста.

Большинство штатов США уже ослабляют некоторые ограничения. В Калифорнии на прошлой неделе было принято решение о том, что маски для вакцинированных людей требуются только в зонах повышенного риска, таких как общественный транспорт, школы и медицинские учреждения.