Кузнецова: Дети-сироты из Донбасса получат материальную помощь

Свыше 31 тысячи детей, в том числе около 1 тысячи детей-сирот, эвакуировано из Донецкой и Луганской народных республик в Россию, и эвакуация продолжается. Об этом во время осмотра гуманитарной автоколонны для жителей Донбасса в Ростове-на-Дону сообщила вице-спикер Госдумы Анна Кузнецова.

При этом она особо выделила то, что все эвакуированные дети, в первую очередь дети-сироты, получат материальную помощь вне зависимости от их гражданства. "Для них откроют специальные счета", - сообщила Анна Кузнецова.

Она также добавила, что с министерствами и ведомствами РФ очень важно выстроить грамотную бюрократическую часть работы, поскольку некоторые дети являются гражданами России, некоторые ими не являются, а на некоторых детей, как отметила Кузнецова, "даже сопровождающих документов нет". Поэтому принято решение о том, что на всех детей будут оформлены особые социальные лицевые счета, на которые будут перечисляться финансовые средства для выплат.