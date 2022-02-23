ЛНР: Киев заселяет боевиков в дома мирных жителей Золотого и Попасной

Власти Украины под предлогом эвакуации выселяют мирных жителей населенных пунктов Золотое и Попасная, а в их домах размещают боевиков. Об этом сообщил официальный представитель Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

"Под предлогом плановой эвакуации населения военно-гражданская администрация осуществляет выселение мирных жителей из домов в населенных пунктах Золотое и Попасная. Вывезены порядка 60 человек. В высвобожденные дома заселили прибывших боевиков теробороны", - рассказал Филипоненко.

Он также обратил внимание на резкое увеличение интенсивности обстрелов после стягивания к линии соприкосновения дополнительных подразделений артиллерии. "Нашими наблюдателями зафиксировано 114 нарушений режима прекращения огня. Под обстрелы противника попали 29 населенных пунктов республики", - отметил представитель Народной милиции ЛНР. По его словам, ВСУ активно применялось запрещенное Минскими соглашениями вооружение, в частности РСЗО "Град".