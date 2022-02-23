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23.02.2022 06:00
Рубрика: Общество

ЛОР-врач объяснил, что делать с осипшим голосом при "омикроне"

Текст: Ирина Невинная
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

У многих пациентов с подтвержденным "омикроном" помимо общих симптомов (повышенная температура, слабость, разбитость) нередко сильно болит горло, они жалуются на осиплость голоса или даже на его полную потерю. Как правильно лечить больное горло, "Российской газете" рассказала врач-оториноларинголог медицинского центра "Синай" Аза Махмудова.

"Омикрон" реже, чем другие штаммы коронавируса, попадает в легкие. В том числе это происходит потому, что вирус дольше задерживается в верхних дыхательных путях. Это приводит к фарингиту - воспалению задней стенки глотки. Когда процесс опускается ниже - это уже ларингит, поражение гортани и голосовых связок. Связки становятся рыхлыми, поэтому и возникают проблемы с отсутствием голоса или "осиплостью", - пояснила доктор Махмудова.

Как помочь себе самостоятельно? Врач дала несколько простых советов.

1. Воспользоваться увлажнителем воздуха - для нормального функционирования слизистых влажность воздуха в помещении должна быть больше 35-40 процентов, но из-за работающих зимой систем отопления воздух, если его не увлажнять, всегда очень сухой.

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2. Для облегчения боли в горле можно рассасывать пастилки с растительными экстрактами (эвкалиптом, шалфеем и т.д.) - они оказывают противовоспалительное действие и увеличивают слюноотделение, благодаря чему увлажняется слизистая.

3. Подбор лекарственной терапии осуществляется строго врачом. Если осиплость голоса сохраняется более трех дней - это требует незамедлительного обращения к ЛОР-врачу.

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