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Рубрика: В мире

МИД КНР: Пекин выступает против односторонних санкций

Текст: Юрий Когалов

Китай выступает против любых односторонних ограничений. Как подчеркнула официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, подобные шаги никогда не помогали в урегулировании конфликтов.

"Позиция китайского правительства заключается в том, что мы считаем, что введение санкций никогда не было лучшим способом решения проблемы. Китай всегда выступал против любых незаконных односторонних санкций", - отметила дипломат. А журналистов, поинтересовавшихся, будет ли Пекин вводить санкции против Москвы, назвала не понимающими политику правительства КНР.

Хуа Чуньин обратила внимание, что за последние 20 лет количество введенных США ограничений выросло в 10 раз. За время нахождения у власти предыдущей администрации было введено более 3800 различных пакетов санкций. С 2011 года более 100 раз они вводились в отношении России, однако, как отметила дипломат, мир лучше из-за этого не стал. Представитель МИД КНР призвала приложить усилия для урегулирования проблемы путем диалога и консультаций.

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