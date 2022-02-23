МИД Кубы: США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины

В Гаване назвали расширение НАТО к границам России угрозой миру во всем мире и призвали США и НАТО реалистично рассмотреть обоснованные требования гарантий безопасности со стороны Москвы.

Власти Кубы заявили о том, что США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины, говоря о "неизбежном массовом вторжении" со стороны России. Об этом сообщается в заявлении кубинского МИД.

"Правительство США уже несколько недель угрожает России и манипулирует международным сообществом, говоря об опасности "неизбежного массового вторжения" на Украину", - констатировали во внешнеполитическом ведомстве. В МИД Кубы добавили, что США "поставляли на Украину оружие и военную технику, разместили войска в ряде стран региона, ввели несправедливые односторонние санкции". Кроме того, одновременно с этим была развязана антироссийская пропагандистская кампания.

"Усилия США, направленные на последовательное расширение НАТО к границам России, угрожают национальной безопасности этой страны и миру в регионе и во всем мире. Мы призываем США и НАТО реалистично рассмотреть обоснованные требования гарантий безопасности со стороны России, которая имеет право на самооборону", - заявили кубинские дипломаты.

В кубинском ведомстве напомнили, что ранее Гавана уже предупреждала об опасности такой политики со стороны США и Североатлантического альянса. Еще в 2014 году председатель Госсовета Кубы Рауль Кастро отмечал, что "на Украине происходят тревожные события, которые могут иметь весьма серьезные последствия для мира и международной безопасности". А уже в 2018 году кубинский президент Мигель Диас-Канель с трибуны Генеральной ассамблеи ООН заявил, что "непрекращающаяся экспансия НАТО к границам России представляет серьезную опасность, усугубляемую введением необоснованных санкций".

"Куба выступает за дипломатическое решение путем конструктивного и уважительного диалога. Мы призываем к сохранению мира и международной безопасности", - резюмировали в кубинском МИД.