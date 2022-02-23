МИД: Ответ России на американские санкции будет чувствительным для американской стороны

В российском министерстве иностранных дел пообещали дать "сильный ответ" на американские санкции, который будет "не обязательно симметричным, но выверенным и чувствительным для американской стороны".

Как констатируется в официальном заявлении российского внешнеполитического ведомства, новый санкционный пакет США идет в русле непрекращающихся попыток Вашингтона изменить курс России. Данный прессинг, подчеркивают в министерстве, не способен повлиять на решимость России твердо отстаивать свои интересы.

Как отмечают в российском МИД, США "вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты". При этом на Смоленской площади указывают на тщетность усилий Вашингтона, на протяжении многих лет пытающегося помешать развитию российской экономики.

В МИД считают, что американская внешняя политика находится в плену стереотипов однополярного мира, а США уверены в праве навязывать всем собственные правила миропорядка. "Не осталось иных средств, кроме шантажа, запугивания и угроз, - уверены в министерстве. - В отношении мировых держав, в первую очередь России, это не работает. "Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность".