МИД РФ: Санкции не помешают России отстаивать свои интересы

Вводимые Западом ограничительные меры не помешают России отстаивать свои интересы. Об этом заявили в МИД РФ, комментируя очередной пакет антироссийских санкций, объявленный администрацией США.

"Россия доказала, что при всех санкционных издержках способна минимизировать наносимый ущерб. И уж тем более санкционный прессинг не способен повлиять на нашу решимость твердо отстаивать свои интересы", - отметили на Смоленской площади.

В российском внешнеполитическом ведомстве обратили внимание на "тщетность усилий", которые предпринимают США, чтобы помешать развитию нашей экономики. Тем не менее Вашингтон никак не может отказаться от этой политики. "США вновь рефлекторно хватаются за ограничительные инструменты, которые неэффективны и контрпродуктивны с точки зрения американских же интересов", - отметили в МИД РФ, добавив, что американская внешняя политика находится в плену стереотипов однополярного мира, пытается навязать другим свои правила путем шантажа, запугивания и угроз.

"В отношении мировых держав, в первую очередь России и других ключевых международных игроков, это не работает. "Окрикам" из США пусть следуют их сателлиты и клиенты, полностью утратившие самостоятельность. А к дипломатии, основанной на принципах взаимного уважения, равноправия и учета интересов друг друга, мы открыты", - отметили на Смоленской площади, добавив, что санкции без ответа не останутся. "Будет дан сильный ответ, не обязательно симметричный, но выверенный и чувствительный для американской стороны", - подчеркнули в министерстве.