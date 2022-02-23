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Рубрика: В мире

Миркович: Россия признала ДНР и ЛНР, чтобы затушить опасный очаг у своих границ

Французский политолог о ситуации на Донбассе
Текст: Вячеслав Прокофьев (Париж)
Российская газета - Федеральный выпуск № 40(8688)
Французский политолог, президент ассоциации "Запад - Восток" Никола Миркович хорошо знает Донбасс, куда неоднократно ездил с гуманитарными миссиями. Своими мыслями о знаковом телеобращении Владимира Путина, в котором объявлено о признании Донецкой и Луганской народных республик, он поделился с "Российской газетой".

- У меня много знакомых в Донбассе, и с некоторыми из них я уже успел созвониться. Общий настрой - облегчение. Теперь официальная, закрепленная в документах поддержка России реально открыла перед ними горизонты мирной жизни, а их принадлежность к русскому миру стала еще крепче. Они убедились в том, что от нынешних властей в Киеве ничего хорошего ждать не приходится кроме постоянных артобстрелов. Конечно, их беспокоит, что может произойти в ближайшие недели. Но отныне они не одни.

И вот что важно. На Западе всячески умалчивают причины, из-за которых взбунтовался Донбасс. А ведь в 2014 году люди выступили против госпереворота, когда законно избранный президент, а за него там голосовало большинство, был смещен и чудом избежал смерти. Переворот осуществили неонацисты, которые намеревались лишить их национальной идентичности, запретить русский язык. Не получилось, и уже точно не получится.

Россия признала ДНР и ЛНР осознанно, чтобы затушить опасный очаг у своих границ

Реакция США, западноевропейских столиц была ожидаемой. Я бы ее определил одним словом: тотальный цинизм. Без малого восемь лет на Донбассе, то усиливаясь, то затихая, шла война. Я видел собственными глазами страдания и лишения тамошних жителей. А что сделали США, Франция, Германия, чтобы облегчить их участь?

Да ничего. Более того, страны Североатлантического альянса накачивали Украину, особенно в последнее время, оружием. Тем самым подталкивая к нападению на ДНР и ЛНР. Ведь для Вашингтона киевские власти - пешка в геополитической игре с целью нанести ущерб России.

Фото: Максим Захаров/РИА Новости
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Да, решение Владимира Путина не из легких, и издержки, скорее всего, будут немалыми. Но Россия пошла на это осознанно, чтобы затушить опасный очаг у своих границ. В отличие от действий США и НАТО. Что они устроили в Югославии, Ливии, Ираке, Афганистане? Разгромили эти страны. Уничтожили сотни тысяч людей. В Косове в нарушение международного права создали фактически незаконное государство. А теперь обвиняют Россию только за то, что она признала территориальные объединения, население которых считает себя русским и не намерено от этого отказываться ни под каким предлогом.

Сейчас России опять грозят санкциями, хотя время показало, что ими эту страну не прогнуть. К тому же, как мне представляется, в Москве просчитали наперед, во что может обойтись признание двух республик, и к этому готовы. Есть такие принципы, которыми нельзя поступиться. Надеюсь, что в этом вопросе европейцы не последуют слепо за американцами, которые хотели бы опустить новый "железный занавес" между ними и Россией. Для Старого света это было бы катастрофой - как экономической, так и политической, закрепив за собой незавидный статус протектората США. Исчерпаны ли дипломатические ресурсы урегулирования нынешнего острого кризиса? Думаю, нет. По крайней мере, к этому призывает Москва. Ближайшие дни, недели покажут, хватит ли у Запада здравого смысла адекватно отреагировать.

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