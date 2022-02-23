Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

День защитника Отечества дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя россиян с праздником.

В поздравлении, опубликованном на сайте кабмина, он напомнил, что 23 февраля россияне отдают дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. "Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - добавил глава правительства РФ.

Он выразил уверенность, что этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что не сомневается в мужестве и надежности российских военных, а также в том, что они будут отстаивать интересы страны.