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23.02.2022 12:32
Рубрика: Власть

Мишустин поздравил россиян с Днем защитника Отечества

Текст: Татьяна Замахина

День защитника Отечества дорог всем, кто чувствует ответственность за судьбу страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, поздравляя россиян с праздником.

Фото: Сергей Гунеев/POOL/ТАСС
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В поздравлении, опубликованном на сайте кабмина, он напомнил, что 23 февраля россияне отдают дань уважения тем, кто сегодня стоит на страже безопасности страны. "Противостоит любым угрозам, охраняет покой и мирную жизнь миллионов наших граждан. Трудится на благо развития и процветания России", - добавил глава правительства РФ.

Он выразил уверенность, что этот праздник дорог всем, кто любит Родину, чувствует ответственность за ее судьбу.

Ранее президент РФ Владимир Путин в видеообращении по случаю Дня защитника Отечества заявил, что не сомневается в мужестве и надежности российских военных, а также в том, что они будут отстаивать интересы страны.

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