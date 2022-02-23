Новости

Участницу бунта в Капитолии приговорили к тюремному заключению 22:04
Более 631 тыс. человек в Вооруженных силах прошли ревакцинацию 22:01
В Челябинской области 11-летняя девочка погибла в бассейне 21:57
В Москве прошел салют в честь Дня защитника Отечества 21:49
СК РФ возбудил дело о незаконном пересечении границы украинскими БМП 21:35
Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе 21:15
Вечер в честь Дня защитника Отечества прошел в Театре Российской армии 20:39
Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ 20:22
В 2021 году импорт картофеля в Россию вырос почти в два раза 20:01
Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет 19:58
Россия в 2021 году сохранила второе место в мире по добыче нефти 19:44
В Подмосковье возбудили уголовное дело из-за падения наледи на ребенка 19:31
Евросоюз официально ввел санкции против России 19:27
В России подорожали молочные продукты и овощи 19:18
Курс доллара превысил 81 рубль впервые с 2020 года 18:34
Исландия отменяет все ограничения по коронавирусу 18:33
У 20-летнего хоккеиста "Салавата Юлаева" Амирова обнаружили опухоль головного мозга 18:31
Над посольством России на Украине спущен флаг 17:42
На Ленинградском вокзале откроют не работавший 30 лет переход 17:41
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне 17:31
Аналитик Юшков перечислил причины роста цен на газ в Европе 17:25
МИД Кубы: США манипулируют мировым сообществом по вопросу Украины 17:23
В Подмосковье женщину убила упавшая с крыши наледь 17:14
Глава МИД Британии заявила, что хочет "причинить боль" России 17:14
МИД РФ: Санкции не помешают России отстаивать свои интересы 17:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
...
16+
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
Верховный суд разъяснил, кто платит за коммуналку - хозяин или арендатор
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
В "РГ" обсудят нелегальный оборот табачной продукции и его влияние на экономику
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
Александр Пушкин отвечает "Клеветникам России"
23.02.2022 21:15
Рубрика: Власть

Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе

Текст: Владимир Емельяненко

Сегодня со стороны мирового сообщества я не вижу четкой оценки по отношению к геноциду русскоязычного населения в Донецке и Луганске, - заявила Уполновоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью на телеканале "Россия-24".

Москалькова признала, что несмотря на то, что мир пока не дал четкой оценки геноциду населения в Донбассе, она, как омбудсмен, не раз, а "неоднократно обращалась по поводу ущемления русскоязычного населения, по поводу закрытии школ не только на Украине, но и в Прибалтике, на что получала ответы от генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и от комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович о том, что "они будут продолжать эту тему".

Но, как признала российский омбудсмен в телевизионноом интервью, к сожалению, "мы не видим тех действенных результатов, и, может быть, это звенья одной цепи - невыполнение Минских соглашений, неравное, несправедливое и противоречащее нормам международного права отношение к национальным меньшинствам на территории бывших республик Советского Союза".

Как считает Москалькова, все это привело к протесту людей. Так же она признала, что по факту нет активной позиции со стороны международных правозащитных органов, хотя Россия ожидает действий, позволяющих "остановить войну, остановить расстрел людей".

Москалькова: Ситуация в Донбассе отвечает всем закрепленным признакам геноцида
Власть Работа власти Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Обострение ситуации в Донбассе

Главное сегодня

Путин объяснил Эрдогану необходимость признания ЛНР и ДНР
ВЦИОМ: Решение о признании независимости ДНР и ЛНР одобрили 73% россиян
Путин: На боевое дежурство поставлено оружие, которому нет равных в мире
Украина больше не будет чтить память погибших в Великой Отечественной войне
Трамп назвал гениальным ход Москвы с признанием ЛНР и ДНР
МИД передал российский ответ Соединенным Штатам по гарантиям безопасности
Владимир Путин назвал приоритетные задачи МВД