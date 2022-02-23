Москалькова: Мир пока не дал четкой оценки геноциду в Донбассе

Сегодня со стороны мирового сообщества я не вижу четкой оценки по отношению к геноциду русскоязычного населения в Донецке и Луганске, - заявила Уполновоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова в интервью на телеканале "Россия-24".

Москалькова признала, что несмотря на то, что мир пока не дал четкой оценки геноциду населения в Донбассе, она, как омбудсмен, не раз, а "неоднократно обращалась по поводу ущемления русскоязычного населения, по поводу закрытии школ не только на Украине, но и в Прибалтике, на что получала ответы от генерального секретаря Совета Европы Марии Пейчинович-Бурич и от комиссара Совета Европы по правам человека Дуньи Миятович о том, что "они будут продолжать эту тему".

Но, как признала российский омбудсмен в телевизионноом интервью, к сожалению, "мы не видим тех действенных результатов, и, может быть, это звенья одной цепи - невыполнение Минских соглашений, неравное, несправедливое и противоречащее нормам международного права отношение к национальным меньшинствам на территории бывших республик Советского Союза".

Как считает Москалькова, все это привело к протесту людей. Так же она признала, что по факту нет активной позиции со стороны международных правозащитных органов, хотя Россия ожидает действий, позволяющих "остановить войну, остановить расстрел людей".