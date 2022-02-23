Мурашко: У половины переболевших ковидом проблемы с сердцем и сосудами

После перенесенной коронавирусной инфекции примерно у половины людей появляются проблемы с сердечно-сосудистой системой. Как правило, это происходит через 3-7 месяцев после выздоровления.

Такую статистику привел министр здравоохранения России Михаил Мурашко в эфире телеканала "Россия 24". По его словам, у людей, которые уже имеют хронические сердечно-сосудистые заболевания, в случае заражения коронавирусом риск повышенной смертности возрастает до 5-7 раз.

"Пациенты, которые какие-то предъявляют жалобы со стороны сердца, когда ощущают перебои, тяжесть, повышенную утомляемость, снижение толерантности к физической нагрузке, им просто необходимо обратиться за медицинской помощью", - подчеркнул Мурашко. Он призвал обращать внимание на любые нарушения ритма и осложнения, связанные с тромбообразованием, а при наличии стойко сохраняющейся симптоматики обращаться к специалисту, не затягивая.

Мурашко также подчеркнул, что тяжелые осложнения различного характера настигают беременных женщин, риски осложнений существуют и для новорожденных. При этом осложнения могут быть вызваны любым штаммом, в том числе "омикроном". В связи с этим актуальной остается вакцинация против коронавируса, которая разрешена после 22 недели беременности.