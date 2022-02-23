На Украине объявили призыв резервистов на военную службу

Власти Украины начали призывать на военную службу резервистов в возрасте от 18 до 60 лет. Как проинформировали в Генеральном штабе ВСУ, соответствующий приказ подписал президент страны Владимир Зеленский.

"Призыву будут подвергаться резервисты в возрасте от 18 до 60 лет. Это будут и офицеры, и рядовой, сержантский состав", - отмечается в распространенном сообщении. Точный срок их службы не называется, однако он может составить до одного года.

Резервисты оперативного резерва первой очереди будут проходить службу в тех воинских частях и по той специальности, где они проходили службу до этого. При этом за призывниками будут сохраняться рабочие места и среднемесячная заработная плата.

Согласно приказу, резервисты должны самостоятельно явиться в свои воинские части после получения повестки или вызова по телефону. Или представить документы, почему они не могут этого сделать. За неявку или игнорирование вызова предусмотрена административная или уголовная ответственность.