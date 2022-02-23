В мире
23.02.2022 20:22
Текст: Юрий Сизов

Назначен новый полномочный представитель Беларуси при ОДКБ

Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости
Фото: Вадим Савицкий/ РИА Новости

Очередное кадровое назначение осуществил в среду, 23 февраля, Александр Лукашенко, сообщила пресс-служба главы государства.

Советник посольства Беларуси в России Александр Гриневич назначен указом президента постоянным и полномочным представителем Беларуси при Организации Договора о коллективной безопасности.

В администрации белорусского лидера уточнили, что занимавший ранее этот пост Вячеслав Ременчик освобожден от должности постоянного и полномочного представителя Беларуси при ОДКБ. Соответствующий указ также подписан в тот же день.

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