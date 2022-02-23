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23.02.2022 19:58
Рубрика: Власть

Небензя: С нарушителями перемирия в Донбассе никто либеральничать не будет

Текст: Иван Сысоев

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя в ходе выступления на Генассамблее подчеркнул, что Запад продолжает науськивать и вооружать Киев, и предупредил, что "либеральничать с нарушителями режима прекращения огня на Донбассе никто не станет". При этом он напомнил, что следить за этим режимом будет будут Вооруженные силы России, передает ТАСС.

Как отметил дипломат, Россия сделала все для сохранения суверенитета и территориальной целостности Украины. Однако Киев все время продолжал уклоняться от прямого диалога с Донбассом и "водил за нос" все мировое сообщество, уверяя в приверженности Минским соглашениям.

Постпред России в ООН также указал, что после того, как Киев перестал стесняться заявлять, что не будет выполнять Минские соглашения, "стало очевидно, что никаких перспектив выполнения этого документа больше нет".

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Власть Работа власти Внешняя политика Обострение ситуации в Донбассе

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