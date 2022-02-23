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23.02.2022 12:27
Рубрика: Общество

Новая экспедиция на МКС полетит 18 марта

Текст: Наталия Ячменникова
Госкомиссия утвердила одобренное Советом главных конструкторов предложение РКК "Энергия" имени С. П. Королева (входит в Госкорпорацию "Роскосмос") о запуске 18 марта пилотируемого корабля "Союз МС-21" с экипажем 67-й экспедиции на Международную космическую станцию.
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости
Фото: Пресс-служба "Роскосмоса"/РИА Новости

В основной экипаж входят космонавты Олег Артемьев, Денис Матвеев и Сергей Корсаков, в дублирующий - Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и Анна Кикина. Впервые в истории проекта МКС экипаж "Союза" будет включать сразу трех российских профессиональных космонавтов.

Фото: Иван Вагнер/Роскомос
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Как рассказали в Роскосмосе, основной и дублирующий экипажи МКС-67 уже приступили к экзаменационным комплексным тренировкам. По их результатам будет принято решение о продолжении подготовки к полету на космодроме Байконур.

Члены основного экипажа в разные годы окончили Бауманку. Поэтому старт "Союза МС-21" уже назвали "Бауманским". Для командира экипажа Олега Артемьева это будет третья экспедиция на орбиту, для его бортинженеров - первая.

По словам заместителя начальника ЦПК по науке и развитию Владимира Дубинина, 67-я экспедиция на МКС продолжит текущие исследования и эксперименты, а помимо них, космонавтам предстоит выполнить новые задачи, связанные, к примеру, с реализацией проекта "Защитный композит" и запуском наноспутников.

14 марта должно состояться заседание Госкомиссии о готовности к вывозу ракеты-носителя "Союз-2.1а" с кораблем "Союз МС-21" на стартовый комплекс площадки № 31 космодрома Байконур. 17 марта - заседание Госкомиссии по утверждению основного и дублирующего экипажей МКС-67, а 18 марта - о готовности ракеты к заправке и пуску.

Госкомиссия также приняла предложение технического руководства о завершении 30 марта 2022 года полёта корабля "Союз МС-19" с экипажем МКС-66 - космонавтами Роскосмоса Антоном Шкаплеровым и Петром Дубровым и астронавтом NASA Марком Ванде Хаем.

Общество Космос Правительство "Роскосмос"

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