О чем говорил Дмитрий Мезенцев научной общественности Беларуси

В Минске в начале февраля прошел целый ряд мероприятий, посвященных столетию белорусской академической науки. Отсчет ее истории ведется с января 1922 года - в те дни был основан Институт белорусской культуры, на базе которого впоследствии учредили Академию наук Беларуси. Одним из торжественных мероприятий стало собрание научной общественности в Национальной академии наук Беларуси. На нем с программной речью выступил Государственный секретарь Союзного государства Дмитрий Мезенцев. Приводим выдержки из его выступления.

Сегодня под этими сводами прозвучал очень содержательный и емкий доклад Председателя президиума Национальной академии наук, посвященный становлению национальной науки, становлению научных и исследовательских школ на территории Беларуси, - подчеркнул с трибуны Госсекретарь. - Хотел бы отметить то решение, которое Александр Григорьевич Лукашенко принял, объявив текущий 2022 год Годом исторической памяти... Для всех тех в Беларуси, кто связан с программами Союзного государства, с практикой нашего двустороннего взаимодействия, важно наполнить Год исторической памяти конкретными шагами, которые позволят нам куда более предметно и глубоко всмотреться и в эти сто лет национальной белорусской академической науки, и в нашу историю, и в те 250 лет, которые отмечаются в этом году.

Тогда белорусский народ, народ Малороссии, Великороссии стал единым на основе европейских административных документов и когда куда более плотно стала формироваться единая история, и всеми без исключения людьми, проживающими на территории исторической Руси, стали вписываться новые страницы, которые помогают нам и сегодня гордиться единой историей - единой историей академической науки Беларуси, успехами российских ученых, исследователей, которые сегодня действуют на пространстве Содружества Независимых Государств, наследуя школам и традициям, масштаб которых мы ощущаем сегодня и на фундаменте потенциала которых действуют национальные экономики и научные школы.

Сегодня мы вместе с вами готовим десять новых концепций программ Союзного государства

...Совсем недавно в рамках Послания Президента Республики Беларусь народу и Парламенту мы слышали очень емкие, принципиальные оценки той интеграции, которая видится как стратегия для Беларуси. Президент Александр Григорьевич Лукашенко отмел любые домыслы, которые порой сознательно вбрасываются в общественное мнение России и Беларуси, о том, что кто-то хочет поглотить Беларусь, кто-то хочет стать угрозой национальному суверенитету и независимости.

Президент России Владимир Владимирович Путин четко определил, что Союзное государство - это формат, институт и механизм интеграции Беларуси и России, прежде всего экономической. И здесь, мне кажется, то сотрудничество, которое обозначает Национальная академия наук Беларуси с Национальным исследовательским центром России "Курчатовский институт", - это тот перспективный набор содержательных, масштабных шагов, который определит включенность прикладной и фундаментальной науки в работу над союзной программой по единой промышленной политике, по программам недопущения необоснованной конкуренции, при формировании единых подходов в агро- и сельхозсфере.

...Мы видим и очевидно знаем, сколь много сделано Национальной академией наук Беларуси для того, чтобы прикладная компонента в поддержку обеспечения национальной экономической устойчивости и конкурентоспособности была реализована. Мы видим, как много внедрено разработок в реальную экономику. Но мы также понимаем, что заделы советской науки по проведению фундаментальных исследований не бесконечны.

Нам нечего скрывать друг от друга. Сегодня есть возможность опереться на мощный научный потенциал фундаментальных исследований, который и в постсоветский период, особенно после прихода к руководству страны Президента России Владимира Владимировича Путина, получил дальнейшее развитие. И здесь очевидным лидером является Национальный исследовательский центр "Курчатовский институт".

Нам просто нужно объединить успешность друг друга ради единой конкурентоспособности

Хорошо помню тот алгоритм взаимодействия, который Владимир Григорьевич Гусаков и Михаил Валентинович Ковальчук определили в рамках совместного заседания в ушедшем году, подписав так называемую дорожную карту сотрудничества. Так вот: чтобы мы были сильнее и конкурентоспособнее, нам не нужно друг другу доказывать, что в каких-то областях мы чуть лучше, успешнее. Нам просто нужно объединить эту успешность ради единой конкурентоспособности. И этому, мы увидим, будет посвящено постановление Совета министров, над проектом которого мы уже работаем, о создании единой инфраструктуры фундаментальных и прикладных научных исследований Союзного государства.

...Подчеркну: мы сегодня востребуем куда больше предложений, которые лягут в основу программ Союзного государства. Уже очень много сделано. За годы действия Союзного договора реализовано 49 программ на общую сумму 48 миллиардов российских рублей. В этом плане мы также просим посмотреть более внимательно на те предложения, которые перспективны для исследователей, работающих под эгидой Национальной академии наук Беларуси. Перспективны в той кооперации, которая очевидна и успешна сегодня во взаимодействии с российскими партнерами. И это взаимодействие с учетом сохранности потенциала белорусской науки, сохранности потенциала российской науки может дать новые преимущества, повышающие конкурентоспособность.

...Сегодня представляется перспективной работа в космической сфере, в сфере материаловедения, генетики, биотехнологии, разработке новых медицинских препаратов, в агросфере. Хотелось бы также отметить, что продолжается работа исследователей в области вирусологии. В Институте экспериментальной медицины в Санкт-Петербурге практически завершены доклинические исследования так называемой кефирной пробиотической вакцины... Сегодня мы ознакомились с разработками Института гриппа, расположенного в Петербурге. Это разработки, посвященные очень перспективным направлениям борьбы с туберкулезом. И руководства обоих институтов подтвердили готовность более тесно сотрудничать с белорусскими коллегами.

...Я хотел бы пригласить Александра Александровича Коваленю и его коллег к разговору о серии книг, посвященной нашей истории, но не в таком академическом формате издания, к которому мы привыкли, а в формате серии книг, которые под одной обложкой могли бы собрать противоречивые факты или факты, которые различными стратами и российского, и белорусского обществ трактуются по-разному. К примеру, разговор о генералиссимусе Костюшко и фельдмаршале Паскевиче, которые каждый по-своему понимали свой долг перед государством, изданный под одной обложкой, мог бы стать поводом для общественной дискуссии и открыть серию в том числе исторических книг и публикаций тех исследовательских материалов, которые по-разному трактуют историю. Но история у нас за многие столетия одна, как и Победа в Великой Отечественной войне у нас одна, кто бы как ни хотел это преподать.

...Мы готовы к большему взаимодействию, к большему разговору, к большему набору встреч с выходом на предметные шаги, в том числе в издательской сфере. Мы сегодня готовим вместе с вами 10 новых концепций программ Союзного государства. Мы говорим сегодня о необходимости расширения потенциала союзного бюджета, в том числе о включении в программу Союзного государства совместных работ, над которыми трудятся лучшие представители белорусской и российской науки.