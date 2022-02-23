Обзор Elden Ring: правильная эволюция Dark Souls для широкой аудитории

Elden Ring - это Dark Souls в открытом мире, где можно "набигать и грабить корованы". Древний мем рунета оказался пророческим - его воплотила в жизнь японская компания From Software.

Не будем подробно заострять внимание на том, как именно изменилась Souls-формула проекта, потому что за последние месяцы - с момента первого бета-теста - в Сети появилось огромное количество контента с детальными разборами всех отличий.

Самое главное - эта игра по-прежнему вас ненавидит и не стесняется открыто в лицо заявлять об этом игроку. После победы над убер-сложным боссом запросто можно встретить за следующим поворотом хилого кривого гоблина, который двумя неожиданными выпадами быстро поставит на место зарвавшегося и самоуверенного героя.

Наказывает при этом Elden Ring не так жестоко, как в предыдущих играх студии - после смерти все "руны" (души) также остаются на месте поражения, и есть всего один шанс вернуть их обратно. Но точки сохранений - "места благодати" (костры) - расставлены щедро, а между ними есть дополнительные - "клинья Марики". По сути, умирать теперь можно, "не отходя от кассы" - особенно это удобно при битвах с боссами, после проигрыша которым теперь не надо тащиться напролом через весь уровень.

Основное нововведение - открытый мир, который, к счастью, не страдает от "вышечной" болезни любого проекта Ubisoft, хоть и для отображения крупного региона все же надо подойти "поклониться" к обелиску, положение которого отмечено заранее.

Концепция огромного пространства для исследования выполнена хорошо и окружение создает видимость постоянной активности. На каждом шагу встречаются конвои, сосредоточения разных видов противников, экзотические дикие животные, необязательные боссы и т.д. Все они, конечно же, настроены исключительно агрессивно и при первой возможности пытаются вас убить, а те, кто не нападают сразу, сперва попробуют вас обмануть, чтобы потом все равно убить. Некоторые, правда, выдают простенькие квесты, вроде "негодяй отнял у меня ожерелье, иди к нему и верни его". Их можно не выполнять, что хорошо.

Для преодоления огромных расстояний в помощь дают коня с козлиными рогами по кличке Torrent. Поездки на этом "лошекозле" здорово преображают геймплей - рубить вражескую пехоту на полном скаку весело, что для серии совсем нетипично, но все равно необходимо следить, чтобы "транспортное средство" не застревало в толпах неприятелей, потому что умертвить несчастное животное в этой ситуации могут очень быстро.

Послания от других игроков могут быть весьма забавными.

Ездить верхом можно не везде, по ходу сюжета игрока все равно засовывают в душные коридоры замков, где игровой процесс становится более традиционным для Souls-жанра.

Кстати, о сюжете. Еще на этапе анонса Elden Ring представляли как продукт коллаборации знаменитого геймдизайнера Хидэтаки Миядзаки и писателя Джорджа Мартина, автора "Игры престолов", что сразу же накалило градус ожидания проекта не только среди фанатов хардкорных Action RPG, но и для многочисленных поклонников "Песни Льда и Пламени". Но чем ближе дата релиза, тем реже в промо-материалах стали проскакивать упоминания о, пожалуй, главном писателе фэнтези современности.

Официально Мартин выступил консультантом и соавтором сценария, но его руки, его авторского стиля в повествовании, к сожалению, совсем не заметно. Все, кто ждал новых "Зима близко" и "Ланнистеры всегда платят свои долги", скорее всего, будут разочарованы (Как тут не вспомнить шутки о том, что фантаст готов заниматься чем угодно, лишь бы не писать "Ветра зимы").

Зато фирменной "Миядзаковщины" здесь хоть отбавляй - мир в упадке и на краю гибели, чтобы все стало опять хорошо, надо найти макгаффин, есть много фиксаций на кольцах, пальцах и руках, а все NPC разговаривают загадками и несут околесицу, которая по мере исследования лора - при тщательнейшем поиске крупиц информации - может быть и обретет какой-то вменяемый смысл.

Но кто, в конце концов, играет в Souls-ы ради сюжета? Такие, конечно же, есть, но большая часть аудитории тратит часы на прохождение явно не из-за "захватывающих" историй From Software.

Поэтому "Легкий режим", которого так часто просят у студии, Elden Ring не нужен - тогда она уже перестанет быть собой, а взамен первоклассный сценарий предложить не сможет.

В техническом плане у игры есть огрехи, но разработчики обещали их исправить к релизу. В это легко поверить, потому что фризы, подвисания и периодическое падение FPS имеют все же не критический характер и проявляются нечасто. На средней по нынешним меркам конфигурации RTX 2060/i5 10400F с 16 Гб оперативки в 2k-разрешении автоматом выставились высокие настройки графики. Визуально Elden Ring выглядит приятно и интересно - художники From Software уже в который раз доказали, что умеют в мрачное средневековое фэнтези. Более серьезно выглядит проблема с Input Lag - пару раз задержка ввода стоила моему персонажу жизни.

Также японцам давно следовало бы нанять в штат специалиста по интерфейсам, потому что здесь-то изменения напрашиваются сами собой - везде сплошные архаичные таблички, с которым взаимодействовать с геймпада жутко неудобно.

Несмотря на это, новая игра от Миядзаки - это не шаг назад и даже не шаг в сторону, это логичное, закономерное и умное развитие всех предыдущих наработок.

Elden Ring - это хорошая игра и отличная точка для входа для казуальной аудитории. Да, условные любители прохождения на бананах, возможно, будут ругать проект, мол, From Software уже не та, испарился весь хардкор и т.д. Но проект по-прежнему нельзя назвать легкой прогулкой - игра все также сложнее подавляющего большинства всего, что сейчас выходит на рынок. Elden Ring стала не настолько легче, насколько удобнее и рациональнее, поэтому можно рекомендовать ее попробовать всем, кто более-менее увлекается играми и не боится сложных вызовов.