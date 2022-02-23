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Рубрика: Экономика

"Опасное лицемерие": немецкие политики об отказе от "Северного потока-2"

Текст: Екатерина Забродина
Немецкие политики с двух флангов - правого и левого - раскритиковали решение канцлера ФРГ Олафа Шольца о приостановке процедуры сертификации газопровода "Северный поток-2".

"Шольц останавливает "Северный поток-2". Какое опасное лицемерие, когда более 50 процентов газа по-прежнему поступает из России, по изношенным трубам и по высоким транзитным тарифам. Как может реагировать Россия? Дальнейшая эскалация? Энергетическое сотрудничество обеспечивало мир даже во время холодной войны!" - эмоционально написал у себя в Twitter глава комитета по защите климата и энергетики в бундестаге, член партии "Левые" Клаус Эрнст.

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"Назад к дипломатии. Санкции не решают проблем, они наносят ущерб Евросоюзу и Германии, в то время как Соединенные Штаты - в выигрыше" - поддержала его депутат от "Левых" Сара Вагенкнехт. В интервью газете Neue Osnabrücker Zeitung она подчеркнула: "Любой, кто хочет предотвратить перерастание конфликта в крупную войну в центре Европы, должен сейчас срочно вернуться за стол переговоров. Предлагаемые санкции не решат ни одной проблемы, но нанесут огромный ущерб Европе и особенно Германии, а США выиграют экономически".

"С отменой NordStream2 федеральное правительство усугубляет нехватку энергии в Германии. А нам нужно как раз обратное, поскольку чрезвычайно возросшие цены на энергоносители являются огромным бременем для граждан", - написала в Twitter сопредседатель фракции "Альтернатива для Германии" Алис Вайдель. По словам политика, "бездумный энергетический переход (стратегия перехода на возобновляемые источники к 2045 году - прим. "РГ")" только усилила зависимость страны от традиционного сырья. "Дальнейшая нехватка сырья и источников энергии из-за политических решений не в интересах Федеративной Республики", - заключила Вайдель.

Ранее, 18 февраля, в немецкой деловой газете Handelsblatt вышло интервью экс-главы Восточного комитета германской экономики, главы наблюдательного совета одного из крупнейших концернов по производству комплектующих к грузовому транспорту Клауса Мангольда, в котором он выступил против отказа от "Северного потока-2". На вопрос журналиста о том, "не стоит ли Германии закрыть этот проект", бизнесмен ответил: "Его закрытие было бы политическим решением с непредсказуемыми последствиями для нашей энергетической безопасности. В принципе "Северный поток-2" - это реакция на растущую потребность Германии и Европы в газе. Пока нет вооруженного конфликта между Россией и Украиной, мы должны сохранять этот проект".

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"Немецкая энергетика загнана в угол - нашими же, немецкими усилиями. Мы решили одномоментно отказаться и от угля, и от атомной энергии, что я считаю в принципе правильным, но преждевременным. Ведь в области возобновляемых источников энергии мы далеко не на должном уровне. Было бы иллюзией считать, что в будущем мы в меньшей степени будем зависеть от российского газа. Норвегия, Нидерланды, Великобритания и мы, немцы, - все мы еще должно не сможем самостоятельно покрывать растущую потребность Западной Европы в энергии", - признал Мангольд.

Экономика Отрасли Нефть и газ В мире Европа Германия Газопровод "Северный поток-2"

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