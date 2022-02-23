Пациентские организации и страховщики призывают устранить нарушения прав онкобольных

Клинические рекомендации по лечению различных нозологических форм рака содержат положения, нарушающие права онкологических больных на своевременную и качественную медицинскую помощь. Об этом говорили участники всероссийского XII форума "Движение против рака". По итогам по инициативе пациентских организаций и страхового медицинского сообщества в Минздрав и правительство направят письмо с конкретными предложениями по доработке документа.

"Вызывает беспокойство, что отдельные клинические рекомендации по лечению онкозаболеваний содержат нормы, допускающие возможность нарушения прав пациентов на получение доступной и качественной помощи, что может помешать в достижении целевых показателей федерального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями", - считает председатель координационного совета Межрегионального общественного движения "Движение против рака" Николай Дронов.

В качестве примера эксперт привел документ "Практические рекомендации Российского общества клинической онкологии (RUSSCO)", в котором появился новый раздел: "Общие принципы противоопухолевой терапии". "В этот раздел включен неограниченный круг допущений смещения дат начала очередного цикла химио- и таргетной терапии без причин медицинского характера - разрешено начинать курс лечения на три дня раньше или позже запланированной даты из-за производственной необходимости, государственных праздников, "по семейным обстоятельствам" и так далее", - пояснил Дронов.

Он отметил, что из-за этого допущения стали меняться не в лучшую для больных сторону и другие важные документы. Например, в прошлом году Ассоциация онкологов России также допустила в своих клинических рекомендациях возможность отступления от своевременного проведения цикла химиотерапии у женщин с раком молочной железы. Хотя принятые ранее тем же RUSSCO "Практические рекомендации по лекарственной терапии РМЖ" фактически запрещали увеличивать интервалы между циклами химиотерапии.

По мнению страховщиков и пациентских организаций, такое смягчение норм защищает интересы медицинских организаций, но никак не онкобольных. В рамках нацпроекта "Борьба с онкозаболеваниями" страховые медорганизации проверяют, как соблюдаются оптимальные схемы лечения в медорганизациях, и в случае нарушений медикам приходится выплачивать штрафы.

"Эти изменения внесены для того, чтобы можно было смещать сроки, но при этом избежать финансовой ответственности за эти серьезные нарушения прав граждан на своевременную химиотерапию. Никакие "производственные необходимости" не могут быть причиной нарушения прав онкопациентов. Химиотерапия должна проводиться своевременно, в точности по схеме, предусмотренной инструкцией по медицинскому применению препарата, с соблюдением дозировок и интервалов при введении лекарства. Это же в полной мере относится и к применению других лекарств, включая и дорогостоящие таргетные препараты. Смещение сроков в ту или в другую сторону, даже на три дня - это грубое нарушение прав пациента на своевременную и качественную терапию", - пояснил "Российской газете" доктор медицинских наук, член Совета общественных организаций по защите прав пациентов при Росздравнадзоре, советник страховой медорганизации "Капитал МС" Алексей Старченко.

Эксперт подчеркнул, что в приказе Минздрава №203 "Критерии оценки качества медицинской помощи" четко указано, что отказ от исполнения требований инструкции по применению медицинского препарата является грубейшим нарушением. "Приказ действует, применение лекарств возможно исключительно в соответствии с инструкцией, нарушение указанных в ней требований, в том числе и изменение продолжительности интервалов между курсами лечения без медицинских показаний - это однозначно критерий ненадлежащего качества", - настаивает Старченко, ведь в противном случае увеличивается риск прогрессирования заболевания.

"Любые "производственные интересы", не направленные на соблюдение интересов и законных прав больного, являются незаконными и противоправными. К тому же даже сама мысль о пренебрежении интересами пациента и создании риска прогрессирования у него злокачественного новообразования может причинить пациенту серьезный психологический вред, и это вдвойне недопустимо", - подчеркивает эксперт.

Еще один негативный момент, который обсуждали защитники прав пациентов, касается эксперимента, который начался с января 2022 года в Москве. Сам проект отличный: по инициативе Московского онкологического общества столичные онкологи должны провести "наблюдательные исследования", в ходе которых они оценят "в реальной клинической практике" эффективность новых онкопрепаратов. Казалось бы, онкопациенты получат возможность пролечиться самыми современными, новейшими лекарствами. Но есть существенное "но".

"По препаратам, которые не включены в перечень жизненно необходимых и важнейших, принимает решение врачебная комиссия, причем с учетом проверки имущественной обеспеченности пациента, которому назначат эти препараты, - пояснил Старченко. - Критерии этой имущественной обеспеченности, в соответствии с которыми эти препараты могут быть даны пациенту, - наличие в собственности не более двух жилых помещений и наличие средств на банковском счету: суммы, не покрывающей средств на онкопрепараты, на прием которых претендует пациент".

Но такой подход неминуемо разделит пациентов на тех, кто сможет получить лечение бесплатно, и тех, кто должен будет его оплатить. "По статье 19 Конституции РФ государство гарантирует равенство прав и свобод человека и гражданина независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения. Введение проверки имущественной обеспеченности - это дискриминация пациентов", - заявил Алексей Старченко.

Он также предупредил, что такой "двойной" подход при выборе лекарственной терапии непременно приведет к серьезным конфликтам и судебным разбирательствам.

Во Всероссийском союзе страховщиков в свою очередь говорят, что будут защищать онкопациентов в случае нарушения их прав.

"Мы готовы доходить до Верховного Суда по обращениям пациентов, если они будут обращаться по поводу компенсации морального и материального вреда", - подчеркнул Старченко.