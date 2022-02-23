Пчеловоды в США начали использовать новые технологии слежения за ульями

Пчеловоды со всех концов Соединенных Штатов перевозят миллиарды медоносных пчел в Калифорнию, чтобы сдать их в аренду производителям миндаля, которым нужны насекомые для опыления самого ценного продукта штата. На этом фоне происходят кражи ульев, которые стали настолько распространенными, что пчеловоды теперь обращаются к устройствам GPS-слежения, камерам наблюдения и другим технологиям защиты от краж, чтобы защитить свои драгоценные колонии пчел.

По сообщениям властей, за последние несколько недель из садов по всему штату было украдено 1036 ульев на сотни тысяч долларов. В самом крупном ограблении были похищены 384 улья, которые были взяты с поля в округе Мендосино, что побудило ассоциацию пчеловодов штата предложить вознаграждение в размере 10 000 долларов за информацию, которая поможет найти их, сообщает Associated Press.

В этом году пчеловоды начали помещать в улья GPS-трекеры, используя технологический стартап Bee Hero. Они также привязывают к ним тросы с замками и устанавливают поблизости камеры слежения. Некоторые пчеловоды маркируют улья с помощью SmartWater CSI, криминалистического инструмента, который помогает полиции отслеживать украденное имущество. Прозрачная жидкость видна только в ультрафиолетовом свете, даже сквозь слои краски, поэтому полиция может установить личности воров, которые пытаются продать улья на стороне. Отметим, что в этом году стоимость аренды одного улья возросла до 230 долларов.