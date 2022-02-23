Посол РФ в ФРГ: "Северный поток-2" важен для энергобезопасности Европы

"Северный поток-2" нужен для поддержания энергобезопасности Европы. Как заявил посол РФ в Германии Сергей Нечаев, Россия надеется, что приостановка сертификации газопровода, объявленная Берлином, будет временной.

Дипломат обратил внимание, что данный проект - сугубо экономический, однако на его реализацию влияют политические события. Как отметил дипломат, это происходит "под активным давлением наших заокеанских коллег".

"Северный поток-2" нужен прежде всего для энергобезопасности Европы, от этого выигрывает и население Германии, и Европы, а также экономика, которая требует энергоресурсов", - заявил Нечаев. Он выразил надежду, что приостановка сертификации газопровода будет временной мерой, что "рассудительность и прагматизм в конечном итоге восторжествуют".

Напомним, строительство "Северного поток-2" завершилось в сентябре 2021 года, на два года позже запланированного из-за введенных США санкций. Однако он до сих пор и не был запущен из-за необходимости провести его сертификацию. В 2021 году правительство ФРГ направило германскому регулятору, который занимается этим вопросом, доклад, в котором говорится, что газопровод не угрожает энергобезопасности Германии. А теперь этот документ был отозван, что ведет к приостановке процесса сертификации на неопределенный срок. Многие политики в ФРГ уже раскритиковали это решение Берлина, поскольку оно приведет к росту цен на газ.